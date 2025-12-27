Giành cú đúp danh hiệu, ngôi sao U22 Việt Nam có hành động đáng khen

(VTC News) -

Tối 26/12, Nguyễn Đình Bắc được vinh danh 2 lần trong lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2025 (diễn ra tại TP.HCM). Tuyển thủ U22 Việt Nam vừa giành Quả bóng bạc, vừa là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm. Tiền đạo sinh năm 2004 dành toàn bộ 45 triệu đồng tiền thưởng của 2 danh hiệu này cho công tác từ thiện.

"Hôm nay Bắc rất vui và hạnh phúc khi nhận được 2 danh hiệu cao quý này! Bắc cũng xin phép được gửi toàn bộ số tiền thưởng là 45 triệu đồng của 2 danh hiệu Bắc nhận được vào Ban Vận động Cứu trợ Trung ương", Đình Bắc thông báo.

Trong năm 2025, Đình Bắc có dấu ấn quan trọng trong các thành công của đội tuyển U22 và U23 Việt Nam. Anh là trụ cột trong đội hình giành chức vô địch Đông Nam Á, vượt qua vòng loại U23 châu Á và đoạt huy chương vàng bóng đá nam SEA Games 33. Anh được huấn luyện viên Kim Sang-sik gọi là "ngôi sao của U22 Việt Nam".

Cú đúp giải thưởng của Nguyễn Đình Bắc.

Cầu thủ của câu lạc bộ Công an Hà Nội không có mặt trong lễ trao giải do đang cùng U23 Việt Nam tập huấn tại Qatar, chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2026. Từ Tây Á, Đình Bắc gửi về những lời cảm ơn đến các câu lạc bộ từ khi cầu thủ này bắt đầu sự nghiệp.

"Em rất vinh dự khi nằm trong top 3 Quả bóng vàng năm nay. Lời đầu tiên, em xin được gửi lời cảm ơn đến câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An nuôi dạy và đào tạo em. Cảm ơn CLB Quảng Nam, nơi chắp cánh ước mơ cho em lần nữa, cho em cơ hội tập luyện, tạo điều kiện cho em thi đấu chuyên nghiệp những năm đầu tiên.

Với Quảng Nam, em nhận được rất nhiều tình cảm để có ngày hôm nay. Quảng Nam là nơi tạo tiền đề cho em thi đấu chuyên nghiệp. Xin cảm ơn các thầy, các cô, các anh em cầu thủ luôn đồng hành và thi đấu cùng em trong 5 năm. Cháu xin cảm ơn các bác các chú lãnh đạo, các huấn luyện viên, hậu cần câu lạc bộ Công an Hà Nội. Cảm ơn người hâm mộ luôn đồng hành và ủng hộ", Đình Bắc chia sẻ.

Lời cảm ơn được gửi về từ nhà ăn khách sạn nơi U23 Việt Nam đóng quân vẫn còn thiếu sót. Tiền đạo sinh năm 2004 tiếp tục đăng lên mạng xã hội phiên bản đầy đủ ngay sau đó.

"Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ban huấn luyện U22 và đội tuyển quốc gia Việt Nam đã cho em cơ hội được phục vụ và cống hiến cho bóng đá Việt Nam. Em xin gửi lời cảm ơn đến tất cả cổ động viênluôn đồng hành và tiếp thêm cho em sức mạnh. Em xin hứa với danh hiệu năm nay thì bản thân em sẽ cố gắng tập luyện thật chăm chỉ,c ố gắng thi đấu thật tốt để cống hiến cho bóng đá nước nhà", Đình Bắc viết.