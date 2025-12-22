Báo Trung Quốc khen U22 Việt Nam: Kỳ tích ngược dòng, bản lĩnh số 1 Đông Nam Á

(VTC News) -

Truyền thông Trung Quốc đã dành nhiều lời khen cho U22 Việt Nam sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước U22 Thái Lan trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33, qua đó giành tấm huy chương vàng đầy cảm xúc.

"Khi hồi còi kết thúc trận chung kết SEA Games 33 vang lên, các cầu thủ U22 Việt Nam òa lên trong niềm vui vỡ bờ. Trận đấu nghẹt thở ấy không chỉ là màn thư hùng đỉnh cao của bóng đá Đông Nam Á, mà còn cho thấy rõ sự cạnh tranh ngày một khốc liệt của bóng đá trẻ trong khu vực", bài viết trên trang 163 (Trung Quốc) nhận định.

Trang tin tổng hợp này đăng hàng loạt bài báo mô tả màn ngược dòng của U22 Việt Nam là “kỳ tích”, “khó tin” và “đậm chất bản lĩnh”. Theo đánh giá của báo Trung Quốc, việc bị dẫn trước 0-2 ngay trong hiệp một nhưng vẫn lật ngược tình thế trước Thái Lan ngay trên sân Rajamangala cho thấy tinh thần thi đấu và năng lực tổ chức vượt trội của bóng đá Việt Nam.

Theo tờ báo Trung Quốc, U22 Việt Nam không phải là cái tên xa lạ với người hâm mộ Trung Quốc. Trước thềm SEA Games 33, đội bóng này từng đánh bại U22 Trung Quốc với tỷ số 1-0 tại giải giao hữu Panda Cup ở Thành Đô.

HLV Kim Sang-sik và U22 Việt Nam về nước sau khi giành chức vô địch SEA Games 33. (Nguồn: VFF)

"Khả năng đánh bại một đội bóng mạnh của Trung Quốc ngay trên sân nhà của họ đã đủ để chứng minh sức mạnh của U22 Việt Nam. Họ đã thể hiện vị trí số 1 Đông Nam Á qua việc giành chức vô địch tại SEA Games, giành lại tấm huy chương vàng đã mất từ ​​lâu ở nội dung bóng đá nam", tờ 163 viết.

Báo Trung Quốc đặc biệt đánh giá cao khả năng điều chỉnh chiến thuật của HLV Kim Sang-sik. Sau hiệp một lép vế, U22 Việt Nam chơi pressing quyết liệt hơn, thay người hợp lý và tận dụng tối đa các tình huống cố định. Việc ghi liền hai bàn trong hiệp hai để gỡ hòa, trước khi ấn định chiến thắng trong hiệp phụ, được báo Trung Quốc mô tả là “một cú xoay chuyển cục diện mang dấu ấn của một đội hình rất mạnh”.

Không chỉ ca ngợi chiến thắng trước Thái Lan, truyền thông Trung Quốc còn nhìn nhận U22 Việt Nam là thế lực hàng đầu của bóng đá Đông Nam Á. Một số bình luận trên tờ 163 đặt câu hỏi liệu sự trỗi dậy của bóng đá Việt Nam có trở thành thách thức thực sự với các đội tuyển trong khu vực, trong đó có cả Trung Quốc, trong tương lai gần hay không.

Bài viết nhận định với chức vô địch SEA Games 33, U22 Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển đầy hứa hẹn. U22 Việt Nam sẽ sớm tiếp tục hành trình ở đấu trường châu lục, và màn trình diễn trước Thái Lan được xem là “lời tuyên bố mạnh mẽ” về tham vọng vươn xa của bóng đá Việt Nam.