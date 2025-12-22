Ông Park Hang-seo chúc mừng U22 Việt Nam, tặng quà đặc biệt cho HLV Kim Sang-sik

(VTC News) -

Trưa 22/12, ông Park Hang-seo gửi lời chúc mừng đầy xúc động tới HLV Kim Sang-sik và U22 Việt Nam sau chiến tích giành huy chương vàng bóng đá nam SEA Games 33. Trong vòng 1 năm, ông Kim Sang-sik lần lượt vô địch AFF Cup và SEA Games, tái hiện đúng thành tích mà thầy cũ Park Hang-seo từng đạt được ở sân chơi khu vực trước đây khi dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam.

Trong chia sẻ mới đây, cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam thừa nhận lời chúc của ông có phần “đến hơi chậm”, nhưng vẫn muốn bày tỏ sự tự hào và trân trọng dành cho tập thể U22 Việt Nam. Theo ông Park, tấm huy chương vàng SEA Games không chỉ là một danh hiệu, mà còn là minh chứng rõ ràng cho tầm nhìn đúng đắn của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam trong chiến lược phát triển dài hạn.

“Chiến thắng này cho thấy bóng đá Việt Nam vẫn có thể chạm tới vinh quang bằng chính nội lực của mình, nếu đi đúng hướng và đủ kiên nhẫn”, HLV Park Hang-seo nhấn mạnh. Ông đánh giá cao tinh thần thi đấu, sự trưởng thành của các cầu thủ trẻ cũng như vai trò của ban huấn luyện trong việc xây dựng lối chơi và bản lĩnh cho toàn đội.

HLV Park Hang-seo đăng bài chúc mừng U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33.

Cựu thuyền trưởng tuyển Việt Nam cũng gửi lời chúc mừng trực tiếp tới HLV Kim Sang-sik cùng các học trò, đồng thời dành những lời khen cho nỗ lực và sự cống hiến của toàn bộ các cầu thủ U22 Việt Nam trong hành trình chinh phục đỉnh cao khu vực.

Đáng chú ý, HLV Park Hang-seo còn nhắc đến món quà đặc biệt từng dành tặng người đồng hương. Ông bày tỏ hy vọng chiếc nhẫn đã trao cho HLV Kim Sang-sik sẽ luôn mang lại sự bình an trong tâm hồn và may mắn cho nhà cầm quân này ở những giải đấu sắp tới.

Cùng với đó, HLV Park Hang-seo khẳng định niềm tự hào và sự ủng hộ không thay đổi dành cho bóng đá Việt Nam. “Tôi tự hào về các bạn và sẽ luôn ủng hộ bóng đá Việt Nam”, ông nhắn gửi, như một sự tiếp sức tinh thần cho thế hệ kế cận trên hành trình chinh phục những mục tiêu mới.

HLV Kim Sang-sik tiếp nối thành công của người tiền nhiệm khi dẫn dắt U22 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games. Đây là lần thứ ba bóng đá Việt Nam làm được điều này trong 4 kỳ đại hội gần nhất. Trước đó, dưới thời ông Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam đã giành chức vô địch tại các kỳ SEA Games 2019 và 2022.

Ông Park Hang-seo từng đảm nhiệm vai trò thuyền trưởng U22 cũng như đội tuyển quốc gia Việt Nam, gắn bó với bóng đá Việt Nam trong giai đoạn thành công rực rỡ từ năm 2017 đến 2022. Không chỉ được xem là người thầy đáng kính của nhiều thế hệ cầu thủ, ông còn là người đi trước, tạo dấu ấn và mở đường cho HLV Kim Sang-sik trên hành trình cầm quân tại Việt Nam.