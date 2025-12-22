HLV Kim Sang-sik: 'Vợ tôi tắt tivi khi U22 Việt Nam bị dẫn 0-2'

(VTC News) -

"Sau khi hiệp 1 thua 0-2 vợ tôi đã tắt TV, cũng không biết nó còn nguyên vẹn không", huấn luyện viên Kim Sang-sik trả lời phỏng vấn sáng 22/12 tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Khi U22 Thái Lan ghi liên tiếp 2 bàn, có lẽ không nhiều cổ động viên Việt Nam tin vào khả năng lật ngược tình thế. Chính huấn luyện viên Kim Sang-sik khi trả lời báo Hàn Quốc cũng thừa nhận rằng ông "chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống".

U22 Việt Nam không thủng lưới thêm trong hiệp một. Đó là điều kiện quan trọng để các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik lật ngược tình thế. Trong giờ nghỉ giữa 2 hiệp, việc quan trọng nhất của nhà cầm quân người Hàn Quốc là xốc lại tinh thần cho các cầu thủ.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik trả lời phỏng vấn sáng 22/12.

"Trong hiệp 1, các thủ gặp một chút căng thẳng, chưa làm đúng với kế hoạch đề ra và gặp nhiều khó khăn. Hết hiệp 1, khi vào phòng thay đồ, tôi nhắc nhở cầu thủ đừng bỏ cuộc. Với một số cầu thủ, đây là kỳ SEA Games cuối cùng nên đừng để phải hối hận.

Mọi người có đủ năng lực để chứng minh khả năng của mình. Tôi đã khích lệ cầu thủ, dù thua 0-2 nhưng nếu thi đấu đúng với mục tiêu đặt ra thì chúng ta có thể lật lại được và giành chiến thắng. Tôi cũng nhắc thêm rằng hồi đầu năm các anh đã giành cúp ở đây, thì bây giờ các em cũng phải làm được điều đó", ông Kim kể lại.

Màn ngược dòng không tưởng trong trận chung kết của U22 Việt Nam được người hâm mộ gọi là "ma thuật hắc ám", hay "phép màu". HLV Kim Sang-sik gọi đây là kỳ tích, nhưng không phải tự nhiên có được mà là do sự nỗ lực của các cầu thủ.

"Trong thể thao hay bóng đá, đó không phải là việc thường xuyên xảy ra. Tôi xem kỳ tích lần này là nỗ lực của cầu thủ. Tôi nghĩ đó là ma thuật. Tôi rất vui với những điều này, và mong muốn tạo ra thêm nhiều thành tích", huấn luyện viên trưởng của U22 Việt Nam nói.