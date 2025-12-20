Không có HCV SEA Games, HLV Kim Sang-sik bình thản ăn vặt, quay clip học trò

Tuy nhiên, theo quy định của ban tổ chức giải, huy chương chỉ được trao cho các vận động viên, không dành cho ban huấn luyện. Trước đây, môn bóng đá nam thường có 30 bộ huy chương và huấn luyện viên trưởng vẫn được nhận.

Biết được thông tin này, huấn luyện viên Kim Sang-sik tỏ ra bình thản. Khi học trò đợi nhận huy chương, ông bình thản ăn chuối và sô cô la. Nhà cầm quân người Hàn Quốc không quá quan tâm mọi chuyện trên sân. Ông Kim dành thời gian trao đổi, chúc mừng và cảm ơn các trợ lý đã cùng mình hoàn thành nhiệm vụ quan trọng. Ông mời các trợ lý vào chụp ảnh selfie để lưu giữ kỉ niệm trên sân Rajamangala. Sau đó, HLV Kim Sang-sik nhanh chóng rút điện thoại để lưu lại khoảnh khắc vinh quang cùng học trò. Ông Kim đặc biệt tập trung, chỉnh lại góc máy để có thước phim đẹp nhất. Cựu tuyển thủ Hàn Quốc mời Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú chụp ảnh lưu niệm. Kết thúc lễ trao giải, ông Kim cùng lãnh đạo VFF lên chụp lưu niệm cùng cầu thủ. Rất nhiều cầu thủ trong đó có Hiểu Minh muốn chụp riêng với HLV Kim Sang-sik. Kết thúc buổi lễ, ông Kim Sang-sik được các học trò tung lên như một cách tri ân đến đóng góp với bóng đá Việt Nam của vị huấn luyện viên tài năng này.