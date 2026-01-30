Cuộc sống kín tiếng của Á hậu Hoàng My trước khi chia tay bạn trai Việt kiều

(VTC News) -

Á hậu Vũ Hoàng My vừa thông báo chia tay bạn trai doanh nhân Việt kiều sau gần 4 năm bên nhau, có một con chung. Nguyên nhân khiến cả hai chia tay là do bất đồng quan điểm sống. Bản thân Hoàng My cho biết cô có năng lực tài chính để cho con cuộc sống bình yên, ổn định.

Sau khi xác nhận tan vỡ, Hoàng My chia sẻ trên trang cá nhân: "Con đường phía trước sẽ có em, có mẹ, và bình yên".

Hoàng My giữ kín danh tính bạn trai suốt gần 4 năm yêu nhau.

Á hậu Hoàng My sinh năm 1988, đạt danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2010. Hoàng My là người đẹp Việt hiếm hoi tham dự cả 2 đấu trường nhan sắc uy tín trên thế giới là Miss Universe (2011) và Miss World (2012). Ngoài lĩnh vực sắc đẹp, Hoàng My còn yêu thích phim ảnh. Cô từng tạm dừng hoạt động nghệ thuật một thời gian để du học tại New York Film Academy (Mỹ).

Hoàng My và bạn trai doanh nhân hẹn hò từ năm 2022. Bạn trai của Á hậu Hoàng My là Việt kiều Áo. Họ trải qua thời gian yêu xa trước khi Hoàng My sang Áo đoàn tụ với bạn trai tháng 2/2024.

Người đẹp tiết lộ ông xã khiến cô thay đổi quan điểm về hôn nhân, vừa gặp đã muốn bên nhau. Bởi lẽ trước đó Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2010 từng muốn đi tu, không kết hôn nhưng bạn trai đã giúp cô thay đổi suy nghĩ.

Hoàng My thoải mái chia sẻ hình ảnh con gái.

Khi được hỏi về chuyện tình cảm, Hoàng My từng nói: "Tôi từng trải qua cảm giác cô đơn trong chính mối quan hệ của mình, vì mất đi kết nối. Vậy nên, tôi chọn sự bình yên này và hạnh phúc với nó. Sự cô đơn làm tôi yên tĩnh và có nhiều thời gian chiêm nghiệm, sáng tạo".

Cặp đôi chào đón con đầu lòng vào tháng 4/2024 tại Áo. Từ khi có con, người đẹp gác lại công việc, tập trung hoàn toàn vào việc chăm sóc và nuôi dạy bé.

Suốt 4 năm qua, Vũ Hoàng My thoải mái chia sẻ hình ảnh con gái. Tuy nhiên cô quyết định giữ kín thông tin và hình ảnh về bạn trai, chỉ đăng tải những bức ảnh chụp từ phía sau. Cô từng cho biết sẽ giới thiệu anh với công chúng khi cả hai kết hôn.

Hoàng My làm mẹ đơn thân sau chia tay.

Khoảng 1 năm qua, Á hậu Hoàng My thường xuyên đăng dòng trạng thái bày tỏ sự cô đơn, không còn nhắc đến đối phương thường xuyên.

Hồi tháng 3/2025, cô chia sẻ: "Có những khoảnh khắc bạn biết đã đến lúc. Lúc để hoàn toàn khép lại một chương cũ, bước vào điều thật sự thuộc về mình và đón nhận sự thay đổi mà không do dự. Sự chuyển hóa xảy ra ngay khi bạn quyết định. Và khi đó, mọi thứ sẽ tự sắp xếp lại. Nhẹ nhõm thay thế hoài nghi. Rõ ràng thay thế mơ hồ. Tự do thay thế ràng buộc. Tôi đang ở đây, và tôi đã sẵn sàng".