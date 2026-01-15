Hôn nhân hơn 30 năm của Tuấn Ngọc và vợ kém 14 tuổi trước khi ly hôn

(VTC News) -

Sau hơn ba thập kỷ gắn bó, cuộc hôn nhân giữa danh ca Tuấn Ngọc và ca sĩ Thái Thảo khép lại theo phán quyết của Tòa Thượng thẩm bang California (Mỹ) vào tháng 7/2025. Thông tin này khiến nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối.

Danh ca Tuấn Ngọc và vợ ly hôn sau hơn 30 năm chung sống.

Theo hồ sơ tòa án, Thái Thảo là người đệ đơn xin ly hôn. Hai bên thuận tình chấm dứt hôn nhân với lý do “những khác biệt không thể hòa giải”, sau hơn hai năm sống ly thân. Danh ca Tuấn Ngọc và vợ bắt đầu ly thân từ tháng 3/2023, hoàn tất các thủ tục pháp lý vào ngày 17/7/2025. Do ba con gái của họ đều đã trưởng thành, việc quyền nuôi con không đặt ra, các thỏa thuận về tài sản và trợ cấp cũng nhanh chóng được giải quyết.

Danh ca Tuấn Ngọc (tên thật Lữ Anh Tuấn, sinh năm 1947) sinh ra tại Đà Lạt. Ông là con trai của nhạc sĩ Lữ Liên, lớn lên trong một gia đình truyền thống nghệ thuật khi các anh chị em như Khánh Hà, Anh Tú, Lan Anh đều là những giọng ca nổi tiếng. Tuấn Ngọc đi hát từ rất sớm, từng tham gia các ban nhạc đình đám như The Strawberry Four, The Top Five.

Vợ Tuấn Ngọc là ca sĩ Thái Thảo.

Sau khi định cư tại Mỹ, ông dần khẳng định vị thế là một trong những giọng ca nam hàng đầu của dòng nhạc trữ tình với các tình khúc của Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An, Từ Công Phụng, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn. Đặc biệt, ca khúc Riêng một góc trời được xem là dấu mốc quan trọng, đưa tên tuổi Tuấn Ngọc trở thành “tượng đài” của nhạc tình Việt.

Ca sĩ Thái Thảo sinh năm 1961, là con gái của nhạc sĩ Phạm Duy và ca sĩ Thái Hằng, cháu ruột danh ca Thái Thanh. Hai người nảy sinh tình cảm sau một lần hát chung tại phòng trà ở Mỹ năm 1991. Đến năm 1994, họ tổ chức lễ cưới và đăng ký kết hôn vào năm 2003. Sau khi lập gia đình, Thái Thảo gần như rút lui khỏi sân khấu, từ bỏ sự nghiệp ca hát để toàn tâm chăm sóc gia đình và nuôi dạy ba con gái.

Trong nhiều năm, vợ chồng Tuấn Ngọc chọn cách sống kín đáo, hiếm khi xuất hiện cùng nhau trước truyền thông. Lần gần nhất khán giả thấy cả hai sánh đôi là tại tiệc sinh nhật của danh ca ở Mỹ năm 2020. Trước đó, Thái Thảo thỉnh thoảng về Việt Nam cùng chồng, lặng lẽ ngồi dưới hàng ghế khán giả hoặc xuất hiện trong vài đêm nhạc phòng trà.

Danh ca Tuấn Ngọc từng nhiều lần bày tỏ sự biết ơn với vợ vì sự hy sinh thầm lặng phía sau ánh đèn sân khấu. Ông cho biết, chính sự hậu thuẫn ấy giúp ông yên tâm theo đuổi con đường nghệ thuật suốt nhiều thập kỷ.

Trước khi ly hôn, vợ chồng Tuấn Ngọc sống khá kín tiếng.

Gần đây, danh ca Tuấn Ngọc vẫn giữ nhịp sống điềm đạm và tích cực. Tháng 10/2025, ông xuất hiện trong đêm nhạc của Hà Anh Tuấn tại Mỹ với phong thái lãng tử, chất giọng trầm ấm quen thuộc. Trong hậu trường chương trình, ông chia sẻ niềm hạnh phúc lớn nhất ở tuổi “thất thập cổ lai hy” là còn đủ sức khỏe để đứng trên sân khấu.

Từng trải qua ba năm điều trị ung thư dạ dày, Tuấn Ngọc cho biết sức khỏe hiện tại đã ổn định nhờ tuân thủ nghiêm ngặt phác đồ điều trị và lối sống khoa học. Ông duy trì việc tập thể dục đều đặn, ăn uống thanh đạm, thiền, bơi lội và đặc biệt yêu thích bộ môn pickleball – môn thể thao giúp ông giữ tinh thần vui vẻ và cơ thể linh hoạt.

Những năm gần đây, danh ca thường xuyên đi về giữa Mỹ và Việt Nam để tham gia các chương trình âm nhạc lớn nhỏ. Với ông, âm nhạc là con đường không cho phép đứng yên. “Tôi vẫn học hát, luyện thanh mỗi ngày. Càng học, tôi càng thấy còn nhiều điều mới để khám phá”, Tuấn Ngọc chia sẻ.

Dù hôn nhân không trọn vẹn, Tuấn Ngọc vẫn luôn coi gia đình là điều quan trọng nhất. Ba con gái của ông và Thái Thảo đều không theo con đường nghệ thuật, dù có năng khiếu và lớn lên trong môi trường âm nhạc. Nam danh ca cho rằng làm nghệ sĩ là “phải đủ duyên”, không thể ép buộc.

Tuấn Ngọc hát ca khúc "Khúc thuỵ du".