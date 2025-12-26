Xúc xích và chân giò ủ muối Đức Việt lọt top Hàng Việt được yêu thích 2025

(VTC News) -

Chương trình bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” là hoạt động thường niên do Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Hà Nội giao Sở Công Thương Hà Nội phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức.

Chương trình nhằm đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” theo chủ trương lớn của Bộ Chính trị, đồng thời tôn vinh các doanh nghiệp Việt Nam có sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng tốt nhu cầu và niềm tin của người tiêu dùng.

Hai sản phẩm của Daesang Đức Việt tiếp tục được xướng tên ở vị trí cao trong bảng xếp hạng năm 2025 không chỉ là kết quả của một cuộc bình chọn, mà còn phản ánh quá trình đầu tư nghiêm túc, dài hạn vào chất lượng sản phẩm, công nghệ sản xuất và triết lý phát triển lấy người tiêu dùng làm trung tâm.

Xúc xích Bragenwurst Đức Việt – lưu giữ trọn vẹn tinh thần ẩm thực châu Âu

Lọt Top 2 sản phẩm được người tiêu dùng yêu thích năm 2025, xúc xích Bragenwurst Đức Việt là đại diện tiêu biểu cho định hướng phát triển dòng sản phẩm cao cấp chuẩn hương vị châu Âu. Sản phẩm gây ấn tượng với tỉ lệ thịt cao, được chế biến từ nguồn nguyên liệu chọn lọc để giúp giữ trọn vị ngọt tự nhiên của thịt.

Bragenwurst vốn là dòng xúc xích truyền thống lâu đời của châu Âu, đòi hỏi quy trình sản xuất khắt khe từ công thức phối trộn, gia vị cho tới nhiệt độ và thời gian chế biến. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành thực phẩm cùng sự đầu tư bài bản về công nghệ, Đức Việt đã thành công trong việc tái hiện hương vị nguyên bản của Bragenwurst, đồng thời điều chỉnh phù hợp với khẩu vị người Việt hiện đại, vừa ngon miệng, dễ ăn nhưng vẫn giữ được chất châu Âu đặc trưng.

Không chỉ chinh phục người tiêu dùng bởi hương vị, xúc xích Bragenwurst Đức Việt còn đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm, được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, khép kín, đạt các chứng nhận quốc tế như HACCP, FSSC 22000, ISO 22000:2018. Đây chính là nền tảng để sản phẩm trở thành lựa chọn quen thuộc cho nhiều bữa ăn gia đình, từ bữa sáng nhanh gọn đến những buổi tụ họp, tiệc nướng hay bữa ăn cuối tuần.

Chân giò ủ muối Đức Việt – tinh hoa chế biến từ nguyên liệu đến công nghệ

Cùng với thành tích của Bragenwurst, chân giò ủ muối Đức Việt cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ khi lọt Top 3 sản phẩm được người tiêu dùng yêu thích năm 2025. Sản phẩm là sự kết hợp hài hòa giữa nguyên liệu thịt chất lượng cao và quy trình ủ muối, chế biến theo phong cách châu Âu, mang đến hương vị đậm đà, thơm ngon nhưng không quá mặn, phù hợp với khẩu vị đa dạng của người tiêu dùng Việt.

Chân giò ủ muối được Đức Việt đầu tư kỹ lưỡng từ khâu lựa chọn nguyên liệu, kiểm soát chất lượng thịt đầu vào cho đến quá trình tiêm muối, mát xa và xông khói. Nhờ ứng dụng công nghệ sản xuất hiện đại và quy trình kiểm soát nghiêm ngặt, sản phẩm đảm bảo độ an toàn, đồng đều về chất lượng, đồng thời giữ được cấu trúc thịt săn chắc, vị ngọt tự nhiên và hậu vị hài hòa.

Sự tiện lợi cũng là một trong những yếu tố giúp sản phẩm Chân giò ủ muối Đức Việt chinh phục người tiêu dùng. Sản phẩm đáp ứng tốt nhu cầu của nhịp sống hiện đại – nơi người tiêu dùng ưu tiên các giải pháp ẩm thực ngon – tiện – an toàn.

Khẳng định niềm tin người tiêu dùng, hướng tới phát triển bền vững

Việc hai sản phẩm chủ lực của Daesang Đức Việt tiếp tục được vinh danh tại Chương trình Bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2025” là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực không ngừng của doanh nghiệp trong hành trình nâng cao chất lượng hàng Việt. Thành tích Top 2 và Top 3 không chỉ là niềm tự hào của thương hiệu, mà còn là động lực để Đức Việt tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu, cải tiến sản phẩm, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu và kỳ vọng của người tiêu dùng.

Trong bối cảnh thị trường thực phẩm ngày càng cạnh tranh, niềm tin của người tiêu dùng chính là thước đo quan trọng nhất. Với định hướng phát triển bền vững, lấy chất lượng và an toàn làm nền tảng, Daesang Đức Việt đang từng bước khẳng định vị thế của một thương hiệu thực phẩm uy tín, góp phần lan tỏa giá trị của hàng Việt chất lượng cao trên thị trường trong nước.