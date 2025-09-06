Đóng

Hơn 630.000 căn nhà ở xã hội đang triển khai, người dân vẫn khó tiếp cận

(VTC News) -

Hơn 630.000 căn nhà ở xã hội đã được triển khai, nhưng người dân vẫn khó tiếp cận, đặc biệt tại các thành phố lớn.

Thanh Trà
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới