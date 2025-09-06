+
++
Giá vàng miếng lại 'nhảy múa', chênh thế giới gần 20 triệu đồng
(VTC News) -
Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt tăng, các chuyên gia nhận định xu hướng tăng giá lần này đến từ yếu tố đầu cơ ngắn hạn lan rộng trên phạm vi toàn cầu.
Vân Khánh
Tin mới
Xe chở rác tông chết học sinh lớp 6 trong khuôn viên trường nội trú
14:36 06/09/2025
Tin nóng
Bộ VH-TT&DL cảm ơn các cơ quan báo chí tuyên truyền dịp Quốc khánh 2/9
14:35 06/09/2025
Thời sự
Bảng giá ô tô Mitsubishi mới nhất tháng 9/2025
14:30 06/09/2025
Cần biết
Điểm khác biệt của bão số 7 Tapah sắp hình thành, miền Bắc đón mưa lớn trong 3 ngày
14:26 06/09/2025
Thời tiết
Cận cảnh võ sĩ MMA Nga tung 33 cú đấm hạ gục đối thủ
14:22 06/09/2025
Võ Thuật
Lịch âm 7/9 - Âm lịch hôm nay 7/9 chính xác nhất - lịch vạn niên 7/9/2025
14:11 06/09/2025
Lịch vạn niên
Đề xuất Bộ Chính trị điều chỉnh 3 nhóm phụ cấp gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy
14:08 06/09/2025
Tin nóng
Hà Nội khởi công cao tốc dự án Vành đai 4, vốn đầu tư hơn 56.000 tỷ đồng
13:59 06/09/2025
Tin nóng
Bản nhạc gắn bó và quen thuộc với nhiều thế hệ thính giả VOV, bạn còn nhớ?
13:51 06/09/2025
Ca Nhạc
Xa màn ảnh, mỹ nhân phim giờ vàng VTV giờ là Thượng úy công an, U40 viên mãn
13:46 06/09/2025
Sao Việt
Bị chó làm giật mình, đàn bò nổi điên giẫm chết cụ ông 85 tuổi đang đi bộ
13:30 06/09/2025
Chuyện bốn phương
Bé 4 tuổi nhanh trí cứu sống em trai 2 tuổi rơi xuống mương nước
13:23 06/09/2025
Tin nóng
Tổng Bí thư: Bảo đảm vũ khí trang bị cho lực lượng quân đội tiến lên hiện đại
13:01 06/09/2025
Chính trị
Vật liệu 'ma thuật' tan như kẹo bông gòn: Lời giải mới cho pin xe điện?
12:57 06/09/2025
Khám phá
Robot sắp thành giúp việc AI: Biết gấp khăn, xếp bát đĩa
12:48 06/09/2025
AI
Bảng giá xe máy Wave RSX FI 110 mới nhất tháng 9/2025
12:00 06/09/2025
Cần biết
Đô thị biển liền sân bay quốc tế, xu hướng đầu tư mới của thị trường
11:54 06/09/2025
Bất động sản
Khống chế kẻ 'ngáo đá', cầm dao chém chiến sĩ công an ở Đồng Nai
11:53 06/09/2025
Bản tin 113
Bộ trưởng Tư pháp: Các đại án chưa từng có tiền lệ được xét xử trong năm 2025
11:49 06/09/2025
Tin nóng
Hóa đơn điện tăng bất thường: Giải pháp '2 thành phần' liệu có gỡ nút thắt?
11:36 06/09/2025
VTC NEWS TV
Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 7/9: Bạch Dương nên khiêm tốn, Kim Ngưu may mắn
11:25 06/09/2025
Lịch vạn niên
Đạo diễn Khải Anh rời VTV sau 25 năm cống hiến
11:23 06/09/2025
Sao Việt
Bộ Nội vụ đề nghị báo cáo số công chức nghỉ việc do sắp xếp bộ máy
11:23 06/09/2025
Tin nóng
Nữ hành khách nhào bột làm mỳ Ý trên máy bay gây phản ứng dữ dội
11:09 06/09/2025
Chuyện bốn phương
Học sinh bị đánh hội đồng do mâu thuẫn yêu đương ở Quảng Ninh, công an vào cuộc
11:05 06/09/2025
Bản tin 113
Đoàn tàu du lịch "Hà Nội 5 Cửa Ô" chính thức vận hành từ hôm nay
10:57 06/09/2025
Thị trường
'Hoa khôi Sinh viên Phát thanh - Truyền hình' trở lại sau 10 năm
10:50 06/09/2025
Hoa hậu
Tổng thống Putin sẽ đối thoại trực tuyến với người dân trước cuối năm
10:48 06/09/2025
Thời sự quốc tế
Thủ tướng: Thanh tra Chính phủ có thể vào cuộc xem xét thao túng thị trường vàng
10:30 06/09/2025
Tin nóng
Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 7/9/2025: Thân phát tài, Mùi gặp khó khăn
10:24 06/09/2025
Lịch vạn niên