Đóng

Giá vàng miếng lại 'nhảy múa', chênh thế giới gần 20 triệu đồng

(VTC News) -

Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt tăng, các chuyên gia nhận định xu hướng tăng giá lần này đến từ yếu tố đầu cơ ngắn hạn lan rộng trên phạm vi toàn cầu.

Vân Khánh
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới