Mua nhà ở xã hội khó như lên trời

(VTC News) -

3 lần làm hồ sơ đều trượt Kể lại hành trình đi mua nhà ở xã hội của mình, chị Nguyễn Thị Thu - một người mẹ đơn thân ở xã Gia Lâm - tỏ rõ sự mệt mỏi. Chị tâm sự vẫn còn nhớ như in cảm giác hy vọng rồi lại thất vọng khi cả 3 lần làm hồ sơ mua nhà ở xã hội tại 3 dự án khác nhau đều thất bại. “Sau khi tìm hiểu và biết mình đủ điều kiện mua nhà ở xã hội, tôi phấn khởi nghĩ rằng chỉ cần làm đủ giấy tờ theo quy định là sẽ được phê duyệt, hai mẹ con sẽ có chỗ an cư, không mất tiền thuê nhà nữa”, chị Thu kể. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang vì hồ sơ mà chị vất vả làm đã không được duyệt. “Tôi hụt hẫng như rơi từ trên cao xuống, cảm giác buồn bã, thất vọng tột độ khi mọi dự định đều tan thành mây khói”, chị nói.

Dự án nhà ở xã hội Vĩnh Hưng được nhiều "cò" giới thiệu rầm rộ hiện vẫn chỉ là bãi đất trống. (Ảnh: Phạm Duy).

Sau một thời gian, thấy có cơ hội mua dự án NHS Trung Văn, chị Thu quyết thử lại vận may. Lần này, được sự tư vấn của nhiều người, chị chi tiền để nhờ người làm hồ sơ hộ cho chuyên nghiệp. Nhưng tìm hiểu kỹ chị mới biết đã có hàng nghìn người cũng đã nộp hồ sơ như chị. Do đó, dù hồ sơ lần này được duyệt, chị vẫn phải tham gia “trò chơi” bốc thăm may rủi để có suất mua nhà.

“Kết quả lại khiến tôi thất vọng. Số tiền đã chuẩn bị vay bạn bè, người thân để mua nhà buộc phải trả lại”, chị Thu chia sẻ.

Lần thứ ba, chị Thu tiếp tục mang hồ sơ đi nộp để mua nhà tại dự án khác. Lần này, chị tìm tới dự án UDIC Eco Tower Hạ Đình. Do đã 2 lần mua trượt nên lần này chị Thu dự tính nếu khó khăn quá thì sẽ tìm tới “cò” mua các suất ngoại giao để thêm phần chắc chắn.

Thế nhưng, khi đang làm hồ sơ, nhiều thông tin hỗn loạn đã khiến chị hoang mang. Sau khi gặp nhiều môi giới bất động sản, nhận thấy tuy cùng một dự án nhưng mức giá hay yêu cầu nộp tiền lại khác nhau, chị không dám xuống tiền. Và kết quả là lần thứ ba hồ sơ của chị Thu lại bị từ chối.

“Bây giờ tôi đành từ bỏ ước mơ mua nhà ở xã hội. Mất rất nhiều thời gian, công sức nhưng cuối cùng vẫn xôi hỏng, bỏng không. Tôi còn được nhiều người mách là không thể tự nhiên mua được mà tất cả đều phải có mánh khóe cả. Như thế thì biết đến bao giờ mới đến lượt tôi được mua”, chị Thu buồn bã than.

Chi tiền nhờ ‘cò’ cũng không xong Trong vai một người đang muốn mua nhà ở xã hội, PV đã liên hệ và hẹn gặp Trần Quyết (tên nhân vật đã được thay đổi) - một môi giới chuyên về chung cư và nhà ở xã hội tại Hà Nội. Vốn quen biết từ trước thông qua một vài dự án, Quyết hồ hởi hẹn gặp ngay. Tại đây, Quyết chia sẻ về trình tự, thủ tục khi đăng ký mua nhà xã hội. Sau khi biết người mua có 3 con, làm công nhân tại khu công nghiệp, thu nhập khoảng 10 triệu đồng/tháng, đủ điều kiện làm hồ sơ xét duyệt, Quyết nhận lời tư vấn.

Dự án Rice City Thượng Thanh (phường Bồ Đề) đang trong giai đoạn đầu khởi công xây dựng. (Ảnh: Hữu Dánh).

Quyết giới thiệu hiện Hà Nội có một số dự án đang mở bán như: UDIC Hạ Đình (xã Tân Triều); NHS Trung Văn (phường Trung Văn); Rice City Thượng Thanh (phường Bồ Đề); nhà ở xã hội Kim Chung (xã Uy Nỗ); nhà ở xã hội X2 Trần Phú (phường Hoàng Mai); Newlife Vân Canh…

“Dự án UDIC Hạ Đình chỉ có hơn 200 căn, người đăng ký mua đông như kiến vì đây là một trong những dự án hiếm hoi trong nội đô. Dự án Kim Chung, Newlife Vân Canh thì rất xa trung tâm. Một dự án cũng ở nội đô là ở Vĩnh Hưng (phường Vĩnh Hưng) thì đến nay vẫn chưa khởi công nhưng theo thông tin em được biết có người đã đặt tiền từ 2 năm trước. Theo em, chỉ có dự án Rice City là phù hợp với anh nhất”, Quyết rạch ròi phân tích.

Quyết tư vấn: Để làm được thủ tục cần đến chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội để mua, khai, nộp hồ sơ. Quyết không quên dặn dò: “Nếu có vướng mắc gì, anh cứ gọi em, chi phí mỗi bộ hồ sơ đến khi nhận kết quả là 3 triệu đồng”.

Kể về “chiến tích” trước kia của mình, Quyết cho biết: “Tại dự án Ecohome 1, xã Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm (nay thuộc phường Đông Ngạc) trước đây khi chưa bị cơ quan chức năng “sờ gáy”, khách muốn tầng nào thì có tầng đó, thích căn nào được lấy căn đó. Em đã hỗ trợ được 9 khách mua được nhà ở xã hội chọn tầng và căn như ý, mức chênh thấp nhất là 70 triệu đồng/căn, cao nhất là 250 triệu đồng/căn.

Sau mỗi giao dịch thành công, ngoài số tiền được hưởng 1% hoa hồng giá trị căn hộ, mỗi căn em cũng được hưởng 10% số tiền chênh lệch. Số tiền còn lại em phải trả cho một đầu mối”.

Nhiều người xếp hàng chờ làm hồ sơ mua nhà ở xã hội tại một văn phòng đất đai. Họ luôn là mục tiêu của các "cò" đất. (Ảnh: Hữu Dánh).

Tuy vậy, Quyết nhấn mạnh, hiện nay đã khác rồi. Sau khi hàng loạt người liên quan dự án nhà ở xã hội Trung Văn bị xử lý, khởi tố thì không ai dám làm, dù đã có khách trả chênh lên đến hàng tỷ đồng/căn có diện tích từ 70m². “Em giờ rửa tay gác kiếm rồi, giờ không dám làm liều”, Quyết từ chối khi PV “nhờ” lo cho 1 suất được mua nhà xã hội.

“Trái đắng” mua suất ngoại giao Gương mặt mệt mỏi, nhợt nhạt vì phải chờ đợi hàng giờ đồng hồ dưới thời tiết nắng nóng 40 ºC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội - Chi nhánh số 6 (Long Biên, Hà Nội), anh Lê Trọng Chính (quê xã Bình Mỹ, tỉnh Ninh Bình; hiện đang tạm trú tại phường Khương Đình, Hà Nội) kể: “Thấy em vật vờ nhiều lần để làm hồ sơ mua nhà ở xã hội, các “cò” đã mời chào mức chênh 500 - 600 triệu đồng để có 1 suất ngoại giao. Chắc em trao đổi kỹ với họ xem như thế nào vì đã mệt mỏi chờ đợi quá rồi mà cũng không biết có mua được không. Sau hành trình vất vả và chứng kiến nhiều câu chuyện, em rút ra được kết luận: Đa phần người mua được nhà ở xã hội đều phải có chân trong hoặc qua môi giới, còn để “bỗng dưng” bốc thăm trúng mua được nhà thì thật hiếm hoi”.

Tuy nhiên, trước anh Chính, rất nhiều người đã gặp “trái đắng” khi tin vào những lời dụ dỗ, mời chào mua nhà ở xã hội mà không cần theo quy định của pháp luật.

Anh Chính (trái) mệt mỏi vì nhiều lần mất thời gian làm hồ sơ mua nhà ở xã hội nhưng vẫn không có kết quả. (Ảnh: Hữu Dánh)

Dùng toàn bộ số tiền dự định để dành lo cho con gái bị tự kỷ để mua nhà ở xã hội theo suất ngoại giao, chị T.T.T. (phường Thanh Liệt) đứng trước nguy cơ mất trắng số tiền này.

Chị T. kể, chị đăng ký mua một căn nhà ở xã hội tại dự án NO1 Hạ Đình (UDIC Eco Tower) ngõ 214 Nguyễn Xiển. Biết chị có nhu cầu mua nhà, một người đồng nghiệp giới thiệu "là chỗ làm ăn lâu năm" với bà Phạm Thị Hương - kế toán Công ty Tân Nhật Phát - chuyên môi giới "suất ngoại giao" nhà ở xã hội cho khách mà không cần "xếp lốt", không cần bốc thăm.

Đồng thời, nhân viên môi giới Công ty Tân Nhật Phát còn cam kết hỗ trợ toàn bộ thủ tục mua nhà, khách chỉ cần đóng tiền chênh cho môi giới là có thể ký hợp đồng mua bán với chủ đầu tư. Trong trường hợp nếu không ký được với chủ đầu tư, sẽ được Công ty Tân Nhật Phát trả lại toàn bộ tiền đã đóng.

Dự án nhà ở xã hội Vĩnh Hưng tuy chưa thành hình nhưng đã được môi giới rao bán suất ngoại giao chênh lệch lên tới vài trăm triệu đồng. (Ảnh: Phạm Duy).

Vì quá tin tưởng vào những lời quảng cáo có cánh, tháng 4/2024, chị T. đã nộp 700 triệu tiền cọc cho Công ty Tân Nhật Phát. Thế nhưng, khi đến ngày ký hợp đồng mua nhà, chị T. liên tục nhận được lời khất lần từ phía công ty này.

"Trong quá trình làm việc, bà Hương không hướng dẫn tôi thực hiện thủ tục hồ sơ. Khi hỏi về tiến độ ký hợp đồng mua bán, lúc thì nói diễn ra vào quý I, lúc lại bảo rời sang quý II. Đến bây giờ, tôi không thể liên lạc được với bà ấy, tiền cũng chưa đòi lại được.

Sau sự việc này, tôi đã mất đi quá nhiều thứ. Đến nay, chồng tôi vẫn chưa hay biết mọi chuyện khiến tôi vô cùng lo lắng sự việc vỡ lở. Toàn bộ số tiền tôi tích cóp nhiều năm mới có được bị lừa trong chốc lát, thật cay đắng", chị T. nói.

Cũng là một nạn nhân của “bẫy” mua nhà ở xã hội của Tân Nhật Phát, chị L.T.T. (Hà Nội) cho biết đã nộp 650 triệu đồng cho các đối tượng lừa đảo vì tin lời dụ dỗ.

Cụ thể, năm 2024, thông qua một người bạn, chị biết tới một người tên là Đào Trung Đức có đăng thông tin về việc thuê mua căn hộ nhà ở xã hội NHS Trung Văn. Chị T. được ông Đức hẹn tới trụ sở Công ty Tân Nhật Phát tại khu đô thị Văn Khê, phường La Khê.

Khi được giới thiệu công ty đang có “suất ngoại giao” mua nhà ở xã hội tại dự án NHS Trung Văn, ký trực tiếp với chủ đầu tư, chị T. đã đồng ý ký “phiếu đăng ký tư vấn hồ sơ” rồi nộp số tiền 650 triệu đồng để được thuê mua căn hộ diện tích 70 m², có 2 phòng ngủ. Trong đó, 300 triệu đồng là tiền mua nhà theo hợp đồng và 350 triệu đồng là tiền chênh lệch mua căn hộ.

“Ông Đức cam kết muộn nhất là ngày 30/10/2024, nếu không ký được hợp đồng thuê mua căn hộ với chủ đầu tư sẽ hoàn trả lại 100% số tiền đã đặt cọc. Thế nhưng khi quá hạn, hợp đồng thuê mua căn hộ không được ký, tiền cũng không được hoàn trả. Liên tục hỏi ông Đức nhưng tôi chỉ nhận được câu trả lời 'công ty chưa có quyết định gì về việc hoàn trả tiền'. Thậm chí, còn thách thức tôi kiện ra cơ quan chức năng”, chị T. bức xúc kể lại.

Cũng đang sốt ruột ngồi chờ “phép màu” để lấy lại số tiền đã bị lừa đảo để mua nhà ở xã hội, vợ chồng anh N.B.L (phường Chương Mỹ) bây giờ chỉ biết tự trách tại sao lại dễ tin kẻ xấu, để đến nỗi số tiền tích góp bao năm biến mất trong ít phút và nay vẫn không biết có thể lấy lại được không.

Anh L. kể anh là một trong những người từng xếp hàng nộp hồ sơ đủ điều kiện mua nhưng bốc thăm không trúng tại dự án NHS Trung Văn. Vì thế, khi nghe tin Công ty Tân Nhật Phát có “suất ngoại giao” tại dự án, dù phải mua chênh so với giá trị gốc khá nhiều tiền, nhưng vợ chồng anh L. vẫn quyết định chuyển hướng lựa chọn phương thức này để mua nhà với mong muốn an cư lạc nghiệp.

Dự án nhà ở xã hội NHS Trung Văn - nơi mà nhiều người mua đã bị "cò" lừa đảo mất trắng tài sản. (Ảnh: Hữu Dánh).

Tháng 4/2024, anh tới trụ sở Công ty Tân Nhật Phát và được cam kết công ty sẽ làm việc trực tiếp với chủ đầu tư, người mua cần nộp số tiền chênh 650 triệu đồng để giữ suất. Nếu hoàn thiện hồ sơ trong vòng 15 ngày sẽ được giảm 50 triệu đồng, chỉ phải nộp 600 triệu đồng. Nếu ngày 30/6/2024, không ký được hợp đồng với chủ đầu tư, sẽ trả lại toàn bộ số tiền nộp chênh và trả thêm 50 triệu đồng tiền phạt.

“Vợ chồng tôi đã nộp luôn 150 triệu đồng vào tài khoản của bà Hương. Số còn lại 450 triệu đồng được chuyển khoản cho bà Hương vào ngày 6/5/2024. Đến giờ thì xót xa vì trắng tay rồi. Dù đã gửi đơn lên là công an nhưng cũng không có nhiều hy vọng lấy lại được”, anh L. nói.

Chiêu mời chào suất ngoại giao đầy “mùi” lừa đảo hiện vẫn đang được các “cò” liên tiếp giăng ra để bẫy khách.

PV Báo điện tử VTC News đã tiếp cận nhiều “cò” để vạch trần chiêu trò này…