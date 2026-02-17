+
Nghệ sĩ Xuân Hinh, Hoà Minzy và sao Việt chúc Tết độc giả Báo Điện tử VTC News
(VTC News) -
Nghệ sĩ Xuân Hinh, ca sĩ Hòa Minzy cùng nhiều sao Việt gửi lời chúc mừng năm mới tới độc giả Báo Điện tử VTC News nhân dịp Tết Bính Ngọ.
Lê Chi - Đăng Khoa
Tin mới
Văn khấn mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026
06:00 17/02/2026
Gia đình
Đội bóng Việt Nam không nghỉ Tết: Đón giao thừa đất khách, đối mặt thách thức lạ
06:00 17/02/2026
Bóng đá Việt Nam
Thời tiết mùng 1 Tết: Bắc Bộ đón không khí lạnh, Nam Bộ có nơi nóng trên 35°C
04:30 17/02/2026
Thời tiết
Pháo hoa rực sáng trên bầu trời cả nước, người dân xúc động đón năm mới Bính Ngọ 2026
01:20 17/02/2026
Tin nóng
Chủ tịch Hà Nội thăm, động viên các đơn vị trực Tết Nguyên đán
00:45 17/02/2026
Tin nóng
Chủ tịch nước Lương Cường chúc Tết Bính Ngọ 2026
00:05 17/02/2026
Chính trị
Hỏa hoạn bùng phát tại căn nhà 3 tầng tại TP.HCM, 4 người kịp thoát nạn
23:15 16/02/2026
Phòng chống cháy nổ
Hồ Gươm kín người chờ ngắm pháo hoa giao thừa Tết Bính Ngọ 2026
23:00 16/02/2026
Đời sống
Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Nhà 67 và Bắc Bộ phủ
22:30 16/02/2026
Chính trị
Robot hình người 'chiếm lĩnh' đêm diễn đón giao thừa của Trung Quốc
22:26 16/02/2026
Thời sự quốc tế
Mạng wifi chậm vì quá đông người dùng dịp Tết: Làm ngay điều này
22:26 16/02/2026
Khoa học - Công nghệ
CSGT hỗ trợ cháu bé đi lạc trên cao tốc tìm được người thân trong đêm giao thừa
22:21 16/02/2026
Tin nóng
Tổng Bí thư: Mỗi phút giây đều phải hướng tới mục tiêu đưa đất nước vươn lên
22:13 16/02/2026
Chính trị
XSMB 17/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 17/2026
22:10 16/02/2026
Xổ số miền Bắc
XSMT 17/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 17/2/2026
22:07 16/02/2026
Xổ số miền Trung
Khởi tố cô gái tạt sơn vào nhà người yêu cũ để trả thù ở TP.HCM
22:05 16/02/2026
Bản tin 113
XSMN 17/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 17/2/2026
22:02 16/02/2026
Xổ số miền Nam
Người dân TP.HCM trải bạt ngồi chờ pháo hoa giao thừa Tết Bính Ngọ
22:01 16/02/2026
Đời sống
Rời ga Hà Nội, chuyến tàu hạnh phúc đêm Giao thừa lăn bánh vào Nam
21:17 16/02/2026
Đời sống
Nhặt được 80 triệu đồng chiều 29 Tết, người dân trả lại tiểu thương bán hoa
21:12 16/02/2026
Đời sống
Giao thừa - Khoảnh khắc thiêng liêng trong tâm thức người Việt
21:00 16/02/2026
VTC NEWS TV
Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương vua Lý Thái Tổ và chúc Tết Nhân dân Thủ đô
20:57 16/02/2026
Chính trị
Thủ tướng chúc tất cả người dân bình an khi tham gia giao thông
20:37 16/02/2026
Tin nóng
Năm song hỏa tốt hay xấu, năm song hỏa Bính Ngọ 2026 có gì đặc biệt?
19:51 16/02/2026
Chuyện bốn phương
Vietlott 17/2 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 17/2/2026 - Xổ số Power 6/55
19:36 16/02/2026
Xổ số
Xe điện dẫn dắt cuộc đua đặt xe công nghệ
19:28 16/02/2026
Xe điện
Tiệm rửa xe tất bật cuối năm, kiếm 3–4 triệu đồng ngày 29 Tết
19:12 16/02/2026
Đời sống
Đường phố khắp năm châu lung linh chào đón năm mới Bính Ngọ
19:10 16/02/2026
Thời sự quốc tế
Pháo hoa và bí mật tạo hình trên bầu trời
19:04 16/02/2026
Khám phá
Những thú chơi xa xỉ ngày Tết của đại gia Việt
19:00 16/02/2026
Thị trường