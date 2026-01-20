Nghệ sĩ Xuân Hinh nói về danh xưng 'Vua hài', tiết lộ thù lao đóng 'Mùi phở'

(VTC News) -

Trong buổi giới thiệu phim điện ảnh Mùi phở tại Hà Nội, nghệ sĩ Xuân Hinh nói về danh xưng "Vua hài đất Bắc" vốn gắn liền với tên tuổi mình nhiều năm qua.

Xuân Hinh khẳng định chưa bao giờ tự xưng là “Vua hài”. Ông chỉ nhận mình là “kẻ chọc cười dân dã”, còn danh xưng “Vua hài” là sự yêu mến mà khán giả dành tặng.

Nghệ sĩ Xuân Hinh sợ bị gọi là ''Vua hài đất Bắc".

Với Xuân Hinh, việc được công chúng thương yêu, đón nhận mới là điều quan trọng nhất, còn mọi cách gọi suy cho cùng cũng chỉ mang tính vui vẻ. Ông cũng hài hước cho biết rất sợ khi được gọi là “vua” hay “đại gia”, bởi bản thân chỉ là “da bọc xương".

Chia sẻ về lý do nhận lời tham gia Mùi phở, nghệ sĩ Xuân Hinh cho biết ban đầu ông khá đắn đo vì sức khỏe không còn sung sức, trong khi lịch quay kéo dài nhiều tháng là một thử thách không nhỏ. Tuy nhiên, khi nghe đạo diễn Minh Beta trình bày ý tưởng khai thác phở như một lát cắt văn hóa gắn với gia đình, ký ức và truyền thống của người Việt, ông đã quyết định đồng hành.

Xuân Hinh cho biết từng từ chối đóng phim "Mùi phở".

Theo Xuân Hinh, ba giá trị cốt lõi mà bộ phim hướng tới là văn hóa, nghệ thuật và gia đình, trong đó phở trở thành điểm giao thoa kết nối ký ức, cảm xúc và những mối quan hệ thân thuộc của người Việt mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Nghệ sĩ cũng bày tỏ sự trân trọng với ê-kíp làm phim trẻ. Ông đánh giá lớp nghệ sĩ trẻ hiện nay có cách tiếp cận văn hóa dân tộc sáng tạo, biết khai thác chất liệu truyền thống để tạo ra những tác phẩm mới mẻ, gần gũi, đặc biệt với khán giả trẻ.

Nói về cát-sê khi tham gia bộ phim, Xuân Hinh tiết lộ rằng ông gần như không nhận thù lao vì “sợ nhà sản xuất không trả nổi”. Theo nghệ sĩ, quá trình quay phim diễn ra xuyên đêm, xuyên ngày, có những cảnh quay từ 4 giờ sáng trong những ngày trời rét căm căm.

"Nếu tôi nhận cát sê thì nhà sản xuất không có tiền trả. 2 tháng quay phim mà hôm nào cũng quay từ sáng đến tối, có hôm quay từ 4 giờ sáng trời rét căm căm. Lớp trẻ còn đi cấp cứu chứ nói gì đến tôi. Lấy tiền thì làm sao được", Xuân Hinh nói.

Nghệ sĩ Xuân Hinh trong phim.

Bộ phim Mùi phở khai thác câu chuyện gia đình Việt thông qua hình ảnh phở, một biểu tượng quen thuộc trong đời sống người Việt. Phim xoay quanh những ký ức, mối quan hệ giữa các thế hệ trong gia đình ông Mùi, nơi tồn tại những khác biệt và mâu thuẫn, nhưng sợi dây gắn kết gia đình vẫn là giá trị cốt lõi.

Bộ phim có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như Xuân Hinh, Thu Trang, Thanh Thanh Hiền, Hà Hương, Thanh Hương, Tiến Lộc, Ngọc Mạnh, Cường Cá, Hải Triều, Bảo Nam và Quốc Tuấn.