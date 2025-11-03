Nghệ sĩ Xuân Hinh hé lộ lý do đóng phim điện ảnh

(VTC News) -

Trong khuôn khổ Hội chợ Mùa Thu 2025 tại Đông Anh (Hà Nội), nghệ sĩ Xuân Hinh có buổi giao lưu đặc biệt cùng khán giả. Sự kiện còn quy tụ ê-kíp của các phim Mưa đỏ, Tử chiến trên không và đặc biệt là Mùi phở - bộ phim điện ảnh sẽ ra mắt dịp Tết 2026.

Sau gần nửa thế kỷ gắn bó với sân khấu, Xuân Hinh lần đầu xuất hiện trên màn ảnh rộng qua phim Mùi phở. Ở tác phẩm này, ông không chỉ là diễn viên mà còn là người đưa tinh thần văn hóa Bắc Bộ vào điện ảnh – bằng lối thể hiện vừa hóm hỉnh, vừa chan chứa cảm xúc.

Nghệ sĩ cho biết, việc tham gia phim điện ảnh lần này là cái duyên đặc biệt trong hành trình nghệ thuật của mình. Với ông, tiền bạc hay danh vọng không còn quan trọng nữa. Điều khiến Xuân Hinh vui là được làm việc với những người trẻ sáng tạo, nghiêm túc.

"Vua hài đất Bắc" Xuân Hinh hát chầu văn, giao lưu khán giả.

Khi được hỏi vì sao đến tuổi này mới nhận lời đóng phim điện ảnh, “Vua hài đất Bắc” khiến khán phòng bật cười: “Hết diễn hài, hát cái nọ, xọ ra cái kia, giờ tôi lại muốn làm diễn viên điện ảnh. Vì đến tuổi này cứ quanh quẩn ở nhà mãi thì chán mà chết sớm mất! Nên tôi muốn ra ngoài ngắm các bạn trẻ đẹp. Bây giờ diễn viên Việt Nam, cả nam hay nữ đều quá đẹp".

Ông gọi vui mình là "nghệ sĩ điện ảnh trẻ triển vọng Xuân Hinh", chia sẻ trong hai tháng quay Mùi phở, ông càng đóng phim lại càng thấy khoẻ ra.

Vua hài đất Bắc gọi Mùi phở là “món quà tinh thần” mà ông muốn dành cho khán giả. Với ông, phim điện ảnh là cơ hội để mang văn hoá, đời sống và tinh thần Việt đến gần hơn với người xem trong và ngoài nước:

"Mỗi tác phẩm không chỉ là câu chuyện giải trí, mà còn là cách giới thiệu bản sắc Việt, con người Việt, ẩm thực Việt. Tôi mong khán giả xem phim không chỉ cười mà còn thấy được cái tình, cái hồn quê hương", nghệ sĩ Xuân Hinh chia sẻ.

Bộ phim "Mùi phở" dự kiến khởi chiếu mùng 1 Tết 2026.

Ông hóm hỉnh nói thêm: “Tuổi tôi giờ cũng đã ‘vào hiệp cuối’, nhưng vẫn còn khỏe để làm nghề. Còn khán giả còn thương, tôi còn diễn. Chỉ mong phim ra được khán giả đón nhận, thế là vui rồi. Nếu may mắn, biết đâu tôi lại có thêm cơ hội tái ngộ trên màn ảnh lần nữa".

Mùi phở đánh dấu sự kết hợp đặc biệt giữa hai thế hệ nghệ sĩ là Xuân Hinh và Thu Trang. Nếu Thu Trang mang nét duyên hiện đại, tinh tế của người phụ nữ Việt hôm nay, thì Xuân Hinh đại diện cho tinh thần dân gian Bắc Bộ – mộc mạc, dí dỏm, mà thấm đẫm tình người.

Theo tiết lộ, bối cảnh chính của phim được đặt tại Nam Định – cái nôi của món phở. Thu Trang vào vai người con dâu, bé Trần Bảo Nam đảm nhận vai cháu nội của nhân vật do Xuân Hinh thủ vai. Bộ phim mượn câu chuyện về món ăn quốc hồn quốc túy để kể một hành trình đậm chất văn hóa, gia đình và ký ức – nơi “mùi phở” là sợi dây nối liền những thế hệ người Việt. Mùi phở dự kiến khởi chiếu mùng 1 Tết 2026.