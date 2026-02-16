+
Giao thừa - Khoảnh khắc thiêng liêng trong tâm thức người Việt
Khám phá ý nghĩa Giao thừa, thời điểm thiêng liêng đánh dấu khởi đầu mới và tinh thần đoàn viên trong văn hóa Việt Nam.
Tin mới
Thủ tướng chúc tất cả người dân bình an khi tham gia giao thông
20:37 16/02/2026
Tin nóng
Năm song hỏa tốt hay xấu, năm song hỏa Bính Ngọ 2026 có gì đặc biệt?
19:51 16/02/2026
Chuyện bốn phương
Vietlott 17/2 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 17/2/2026 - Xổ số Power 6/55
19:36 16/02/2026
Xổ số
Xe điện dẫn dắt cuộc đua đặt xe công nghệ
19:28 16/02/2026
Xe điện
Tiệm rửa xe tất bật cuối năm, kiếm 3–4 triệu đồng ngày 29 Tết
19:12 16/02/2026
Đời sống
Đường phố khắp năm châu lung linh chào đón năm mới Bính Ngọ
19:10 16/02/2026
Thời sự quốc tế
Pháo hoa và bí mật tạo hình trên bầu trời
19:04 16/02/2026
Khám phá
Những thú chơi xa xỉ ngày Tết của đại gia Việt
19:00 16/02/2026
Thị trường
Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 17/2/2026 - XSVT 17/2
18:45 16/02/2026
Xổ số miền Nam
Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 17/2/2026 - XSBTR 17/2
18:45 16/02/2026
Xổ số miền Nam
Khánh Hòa tăng tốc chuyển đổi du lịch xanh
18:42 16/02/2026
Kinh tế xanh
Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 17/2/2026 - XSBL 17/2
18:40 16/02/2026
Xổ số miền Nam
Không khí hân hoan những ngày cận Tết khắp châu Á
18:40 16/02/2026
Tư liệu
4 bệnh nhân nặng được cứu sống nhờ người hiến tạng trong ngày cuối năm
18:39 16/02/2026
Tin tức
Thủ tướng khen các đơn vị 'thần tốc' hoàn thành cầu phao bắc qua sông Lô
18:35 16/02/2026
Tin nóng
Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 17/2/2026 - XSDLK 17/2
18:33 16/02/2026
Xổ số miền Trung
Ứng dụng tìm trạm sạc cho nhiều dòng xe điện tại Việt Nam
18:33 16/02/2026
Tư vấn
Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 17/2/2026 - XSQNA 17/2
18:32 16/02/2026
Xổ số miền Trung
Tại sao người Nhật Bản gióng 108 hồi chuông vào đêm giao thừa?
18:32 16/02/2026
Thời sự quốc tế
Ký ức đón Giao thừa nơi tuyến lửa của vị tướng quân đội anh hùng
18:20 16/02/2026
Đời sống
Đón vạn lượt khách trong 10 ngày: Cần Giờ lọt top điểm đến 'hot' nhất Tết 2026
18:17 16/02/2026
Bất động sản
Trực tiếp: Việt Nam đón giao thừa, chào năm mới Bính Ngọ 2026
18:15 16/02/2026
Tin nóng
28 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày 29 Tết
18:12 16/02/2026
Tin nóng
NSƯT Quang Thắng: Tết không nhận show để ở nhà với con, đưa hết tiền cho vợ
18:03 16/02/2026
Sao Việt
Chen chân mua đào, quất xả giá 'cắt lỗ' chiều 29 Tết ở Hà Nội
17:45 16/02/2026
Thị trường
Cuối năm, lên chùa không để xin, mà để tạ ơn
17:27 16/02/2026
Phóng sự
Khởi tố, bắt 8 thanh thiếu niên truy đuổi chém người, cướp tài sản ở TP.HCM
17:17 16/02/2026
Bản tin 113
Trận đấu MMA kỳ lạ chưa từng có: Võ sĩ cụt 2 chân đối đầu cao thủ hạng nặng
17:12 16/02/2026
Võ Thuật
Sinh viên ở lại TP.HCM làm thêm xuyên Tết, nhận lương bằng cả tháng
17:11 16/02/2026
Đời sống
Chiêm bái tượng Phật A Di Đà 3.000 tấn bằng đá xanh tại ngôi chùa nghìn năm tuổi
17:05 16/02/2026
Đời sống