Không ngại giá 'chát', người dân đổ xô thuê thang xem diễu binh A80

Tối 1/9, trên các tuyến phố Liễu Giai, Văn Cao, dòng người đổ về kín đặc để chờ theo dõi lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, càng gần đến thời điểm đoàn diễu binh xuất phát, giá dịch vụ càng tăng cao. Những chiếc ghế nhựa bình thường chỉ vài chục nghìn, nay được hét tới 60.000 đồng mỗi chiếc. Thậm chí, dịch vụ cho thuê thang trở thành lựa chọn hàng đầu cho nhiều gia đình muốn có tầm nhìn tốt. Một chiếc thang 5 bậc được ra giá 300.000 đồng cho vài tiếng đồng hồ, kèm theo yêu cầu đặt cọc trước để giữ chỗ.
Bất chấp giá thuê cao, không ít người dân vẫn chấp nhận chi tiền. "Chúng tôi đến muộn nên hàng ghế thấp đều đã kín. Dù giá thuê thang lên tới vài trăm nghìn đồng, tôi vẫn quyết định thuê để có thể nhìn rõ đoàn diễu binh. Đây là dịp đặc biệt, gia đình tôi không muốn bỏ lỡ”, một khán giả tại đây chia sẻ.
"Giá có thể coi là cao hơn cả mua thang mới, nhưng nếu không thuê thì cả nhóm chỉ có thể đứng chen lấn. Với chúng tôi, quan trọng là có thể tận mắt chứng kiến không khí trọng đại của đất nước,” chị Vân, ở Hà Nội nói.
Bà Lê Thị Thung (SN 1939) bày tỏ niềm phấn khởi khi chứng kiến đất nước ngày càng đàng hoàng, giàu đẹp, sánh vai với cường quốc năm châu. Bà cảm thấy may mắn vì vẫn được hưởng thành quả cách mạng, tự do mà cha ông đã hy sinh để giành lại.
Nhớ lại lễ diễu binh các năm 1975 và 1985, bà cho biết thời đó dù hoành tráng nhưng còn nhiều khó khăn, không đông vui, rộn ràng như hiện tại. Sau 40 năm, bà xúc động trước sự phát triển vượt bậc về kinh tế, công nghệ và tinh thần yêu nước của nhân dân. Bà nhắn nhủ thế hệ trẻ ghi nhớ lời Bác Hồ: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.”
Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh sẽ được long trọng tổ chức tại Quảng trường Ba Đình lịch sử sáng 2/9.
Chương trình bắt đầu lúc 6h30 với lễ rước đuốc, tiếp đó là chào cờ, giới thiệu đại biểu và diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Từ 7h45, các khối diễu binh, diễu hành xuất phát với sự tham gia của các lực lượng vũ trang, quần chúng và khách mời quốc tế.
Chương trình sẽ khép lại bằng màn đồng diễn nghệ thuật từ 9h45 đến 10h. Ngoài phần lễ, Hà Nội còn tổ chức bắn pháo hoa tối 2/9 tại 5 điểm: Hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây, Công viên Thống Nhất, hồ Văn Quán và SVĐ Mỹ Đình.