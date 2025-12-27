Công nghệ 27/12: Google cho phép đổi địa chỉ Gmail, giữ nguyên dữ liệu cũ

(VTC News) -

Google cho phép đổi địa chỉ Gmail mà giữ nguyên dữ liệu

Google vừa công bố tính năng mới cho phép người dùng Gmail thay đổi địa chỉ email mà vẫn giữ nguyên toàn bộ dữ liệu và dịch vụ liên kết. Đây là bước đi được nhiều người chờ đợi từ lâu, đặc biệt với những ai muốn bỏ đi các địa chỉ email “tuổi teen” gây ngại ngùng.

Sau khi đổi, địa chỉ cũ vẫn hoạt động song song, người dùng tiếp tục nhận được thư gửi đến cả địa chỉ mới và cũ. Các dữ liệu như ảnh, tin nhắn và email đã lưu đều không bị ảnh hưởng.

Ứng dụng Gmail trên iPad. (Nguồn: Patrick Semansky)

Tính năng này đang được triển khai dần, chưa có sẵn cho tất cả mọi người. Người dùng cần kiểm tra trong phần “Quản lý tài khoản Google” → “Thông tin cá nhân” → chọn địa chỉ Gmail để xem tùy chọn “Thay đổi địa chỉ email Google” có xuất hiện hay chưa.

Google quy định chỉ các tài khoản kết thúc bằng @gmail.com mới được phép đổi, và địa chỉ mới cũng phải kết thúc bằng @gmail.com. Sau khi đổi, người dùng không thể đăng ký thêm địa chỉ khác cho cùng tài khoản trong vòng 12 tháng.

New York bắt buộc mạng xã hội cảnh báo sức khỏe tâm thần

Thành phố New York – Mỹ vừa ban hành luật mới yêu cầu các nền tảng mạng xã hội tự động phát và có thuật toán gợi ý phải hiển thị cảnh báo về nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên.

Thống đốc thành phố Kathy Hochul cho biết ưu tiên hàng đầu của bà là bảo vệ trẻ em khỏi những tác động tiêu cực từ các tính năng gây nghiện trên mạng xã hội. Bà so sánh cảnh báo này với nhãn cảnh báo trên thuốc lá hay bao bì nhựa, vốn giúp người dùng nhận thức rõ rủi ro.

Thống đốc New York Kathy Hochul phát biểu tại sự kiện công bố luật mới yêu cầu các nền tảng mạng xã hội hiển thị cảnh báo về nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của trẻ em. (Nguồn: Associated Press)

Luật áp dụng cho mọi hành vi diễn ra một phần hoặc toàn bộ tại New York, nhưng không áp dụng cho người dùng truy cập từ ngoài tiểu bang. Tổng chưởng lý có quyền khởi kiện và yêu cầu mức phạt dân sự lên tới 5.000 USD cho mỗi vi phạm.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhiều bang khác như California và Minnesota cũng đã thông qua luật tương tự. Trước đó, Úc cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Tại Mỹ, các quận học đã kiện Meta và nhiều công ty công nghệ khác vì lo ngại ảnh hưởng đến học sinh.

Hàn Quốc truy tố 10 người vì rò rỉ công nghệ chip sang Trung Quốc

Ngày 26/12, các công tố viên Hàn Quốc đã truy tố 10 người với cáo buộc rò rỉ công nghệ sản xuất chip nhớ DRAM cho công ty ChangXin Memory Technologies (CXMT) của Trung Quốc. Trong số này, năm người bị tạm giam, bao gồm một cựu giám đốc điều hành của Samsung Electronics và các kỹ sư, còn năm người khác được tại ngoại.

Theo điều tra, một cựu nhân viên Samsung đã chép tay hàng trăm bước quy trình sản xuất DRAM, bao gồm thông số kỹ thuật thiết bị, trình tự vận hành và tối ưu hóa hiệu suất. Những ghi chép này được CXMT sử dụng để tái tạo quy trình sản xuất chip.

Thiệt hại ước tính đối với Samsung và các công ty Hàn Quốc có thể lên tới hàng chục nghìn tỷ won. CXMT hiện đang chuẩn bị niêm yết tại Thượng Hải với mức định giá khoảng 42 tỷ USD và vừa ra mắt dòng chip DRAM thế hệ mới DDR5, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ Hàn Quốc.