Vì sao Apple, Microsoft, Sony lần lượt rời khỏi thị trường Trung Quốc?
Sự rút lui ồ ạt của các tập đoàn đa quốc gia, từ Apple, IBM, Microsoft, Sony... tác động thế nào đến nền kinh tế thứ 2 thế giới?
Nguyễn Ngọc
Tin mới
SEA Games 33 đầy sai sót, Bộ trưởng Thái Lan nói 'không tệ'
08:20 27/12/2025
Hậu trường
Giữa ồn ào 'vong ân bội nghĩa', dàn sao bóng đá Việt Nam ghi điểm đặc biệt
08:16 27/12/2025
Bóng đá Việt Nam
VinBus vận hành tuyến Buýt điện 33 và 150 tại TP.HCM
08:07 27/12/2025
Xe
Nga tung đòn tấn công dữ dội, thủ đô Ukraine rung chuyển
08:04 27/12/2025
Thời sự quốc tế
Hiện trường vụ cháy ở Đắk Lắk khiến 4 người trong gia đình tử vong
08:02 27/12/2025
Tin nóng
Ly kỳ chuyện dị nhân 40 năm vớt xác trên sông Hồng
08:00 27/12/2025
VTC NEWS TV
Daesang Đức Việt ra mắt 2 sản phẩm mới: Chả giò da xốp và Lạp xưởng tươi
07:54 27/12/2025
Gia đình
Tưởng con sốt phát ban, bà mẹ tá hỏa khi bác sĩ kết luận tay chân miệng
07:49 27/12/2025
Tin tức
Ông Zelensky tới Mỹ thảo luận với ông Trump về vấn đề lãnh thổ
07:46 27/12/2025
Thời sự quốc tế
Chi tiết số tiền nhận hối lộ của cựu Cục trưởng Nguyễn Bá Hoan và cấp dưới
07:45 27/12/2025
Bản tin 113
QBV Việt Nam nói lời xúc động 'gửi ba trên trời' khiến MC rưng rưng nghẹn ngào
07:35 27/12/2025
Bóng đá Việt Nam
Cú zoom 'thần sầu' của camera AI, tài xế không thể chối cãi
07:30 27/12/2025
VTC NEWS TV
Tín hiệu đặc biệt từ ông Putin, Nga đẩy mạnh chương trình vũ trang mới
07:25 27/12/2025
Thời sự quốc tế
Giá xăng dầu hôm nay 27/12: Giá dầu giảm mạnh
07:20 27/12/2025
Thị trường
Giá vàng hôm nay 27/12: Vàng thế giới tiếp tục tăng, lập đỉnh lịch sử mới
07:19 27/12/2025
Tin giá vàng
Thái Lan - Campuchia dự kiến ký thỏa thuận ngừng bắn hôm nay
07:15 27/12/2025
Thời sự quốc tế
Giành cú đúp danh hiệu, ngôi sao U22 Việt Nam có hành động đáng khen
07:10 27/12/2025
Bóng đá Việt Nam
Cận cảnh sân khấu Sen Hồng trước ngày thành bãi giữ xe metro
07:00 27/12/2025
Đầu Tư
Những người gìn giữ 'báu vật' văn hóa Thái ở Điện Biên
07:00 27/12/2025
VTC NEWS TV
Dự báo thời tiết 27/12: Hà Nội rét sâu ngày cuối tuần, thấp nhất 13°C
06:59 27/12/2025
Thời tiết
Sáng nay khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
06:57 27/12/2025
Tin nóng
Cháy cửa hàng thiết bị điện nước ở Đắk Lắk, 4 người trong gia đình tử vong
06:50 27/12/2025
Tin nóng
Lịch thi đấu U23 châu Á 2026: Cập nhật mới nhất hôm nay
06:45 27/12/2025
Lịch bóng đá
Rửa rau ngâm muối bao lâu là đủ sạch mà không làm nát rau?
06:40 27/12/2025
Gia đình
Lý do thị trường căn hộ TP.HCM 'bung' hàng mạnh cuối năm 2025
06:32 27/12/2025
Bất động sản
XSMN 27/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 27/12/2025
02:00 27/12/2025
Xổ số miền Nam
Chân nào không thể đi được?
00:00 27/12/2025
Hỏi - Đáp
Bộ GD&ĐT công bố bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất toàn quốc
22:26 26/12/2025
Tin tức - Sự kiện
Chốt lịch nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 cho học sinh TP.HCM
22:21 26/12/2025
Tin tức - Sự kiện
VFF phạt nặng 5 cầu thủ thi đấu tiêu cực
22:13 26/12/2025
Bóng đá Việt Nam