Hình ảnh Tết xưa quen thuộc khiến triệu trái tim thổn thức, bạn còn nhớ?

(VTC News) -

Những ngày cuối năm cận kề, không khí Tết như đến gần hơn trong nhịp sống thường ngày.

Người ta thường dễ mềm lòng hơn khi nhớ về những cái Tết xưa. Nơi có nồi bánh chưng nghi ngút khói, có sắc hồng sắc vàng của cây đào, cây mai, nơi gia đình đoàn tụ quây quần bên nhau. Đây là hình ảnh Tết xưa quen thuộc ở làng quê Bắc bộ Việt Nam, khiến triệu trái tim thổn thức khi ngắm nhìn.

Tết xưa luôn tồn tại trong ký ức mỗi người. Mời bạn chia sẻ kỷ niệm trong những ngày Tết xưa cũ.