Quốc gia nào không có sông ngòi?

D

5

Saudi Arabia là quốc gia có chủ quyền tại khu vực Tây Á, chiếm phần lớn bán đảo Ả Rập. Quốc gia này có diện tích đất liền vào khoảng 2,15 triệu km², là quốc gia rộng lớn thứ 5 tại châu Á và rộng lớn thứ nhì trong thế giới Ả Rập (chỉ xếp sau Algérie).

Ả Rập Xê Út có biên giới với Jordan và Iraq về phía Bắc, Kuwait về phía Đông Bắc, Qatar, Bahrain và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) về phía Đông, Oman về phía đông nam và Yemen về phía nam.

Ả Rập Xê Út tách biệt với Israel và Ai Cập qua vịnh Aqaba. Đây là quốc gia duy nhất có bờ biển tiếp giáp với cả biển Đỏ cùng vịnh Ba Tư. Hầu hết địa hình của Ả Rập Xê Út là các hoang mạc khô hạn hoặc địa mạo cằn cỗi.