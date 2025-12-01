Trường Đại học Y Hà Nội được thành lập năm nào?

A

École de Médecine de Hanoi

Tiền thân của Trường Đại học Y Hà Nội là École de Médecine de Hanoi (Trường Y khoa Hà Nội) do Pháp thành lập năm 1902. Trường Y khoa Hà Nội (sau là Trường Y khoa Đông Dương) là một trong những trường đại học ra đời sớm nhất và nổi tiếng nhất ở Việt Nam, là cái nôi đào tạo ra những bác sĩ đầu ngành nổi tiếng. Đây là trường đào tạo bác sĩ đầu tiên của Đông Dương.