Bệnh viện Tây y đầu tiên ở Việt Nam, bạn có biết tên gì?

Bệnh viện Tây y sau đổi tên thành Bệnh viện Trung ương Huế được xây dựng dưới triều vua Thành Thái. Đây cũng là bệnh viện Tây y đầu tiên ở Việt Nam và cả Đông Dương. Hiện, Bệnh viện Trung ương Huế hoạt động với hơn 4.500 giường bệnh nội trú, thực hiện chức năng khám chữa bệnh cao nhất của khu vực miền Trung và Tây Nguyên, là nơi đào tạo thực hành cho các cán bộ đại học, sau đại học, điều dưỡng.
Bệnh viện có trên 3200 nhân viên, còn có thêm gần 800 lao động với các dịch vụ thuê ngoài (outsource), cán bộ đại học và sau đại học là hơn 1500, bao gồm 9 thầy thuốc nhân dân, 143 thầy thuốc ưu tú, trên 60 giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ và trên 500 cán bộ sau đại học khác. Ngoài ra có hơn 150 cán bộ của trường Đại học Y Dược Huế làm việc tại bệnh viện.
Năm 1894, Bệnh viện Tây y được xây dựng theo chỉ dụ của vua Thành Thái, triều đại nhà Nguyễn. Năm 1972, bệnh viện được xây dựng lại lần thứ hai với sự hỗ trợ của chính phủ Cộng hoà Liên bang Đức, kiến trúc sư Ngô Viết Thụ là người thiết kế. Đến năm 1944, bệnh viện được đổi tên là Bệnh viện Trung ương Huế.
Bệnh viện Trung ương Huế hiện là một trong năm bệnh viện đa khoa lớn nhất lớn và tiên tiến nhất của Việt Nam, cùng Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức ở Hà Nội, Bệnh viện Chợ Rẫy ở TP.HCM, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Năm 2009, Bệnh viện Trung ương Huế được Bộ Y tế phong hạng đặc biệt.
