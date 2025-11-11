Bệnh viện Bạch Mai có tiền thân là cơ sở y tế nào?

Nhà thương Thanh Nhàn
Cách đây gần một thế kỷ, các bệnh truyền nhiễm đặc biệt là bệnh tả phát triển nhanh. Nhà chức trách Pháp khi đó có chỉ thị ngày 8/12/1910 xây dựng cơ sở điều trị dành cho những bệnh nhân bị bệnh lây ở Cống Vọng thuộc tỉnh Hà Đông lúc bấy giờ (nay là Hà Nội). Khu này đuợc khởi công xây dựng năm 1911 và được gọi là Bệnh viện Lây Cống Vọng (Hôpital des contagieux à Cống Vọng). Người dân Hà Nội gọi là Nhà thương Cống Vọng.
Năm 1929 được mở rộng thành bệnh viện đa khoa mang tên Bệnh viện Robin, vừa khám chữa bệnh cho người Việt Nam, vừa là cơ sở thực hành của Trường Y Dược, Khoa Đông Dương. Ngày 9/3/1945 bệnh viện chính thức mang tên là Bệnh viện Bạch Mai.
Trong cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc của Đế quốc Mỹ, Bệnh viện Bạch Mai đã 4 lần bị máy bay Mỹ ném bom. Trận ném bom ngày 22/12/1972 là ác liệt nhất, trong lúc bệnh viện có hơn 300 bệnh nhân nằm điều trị dưới hầm. Nhiều khu nhà làm việc và bệnh phòng bị sập đã lấp kín một số hầm trong đó có nhiều bác sỹ, y tá, kỹ thuật viên, hộ lý, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Y khoa đang làm việc dưới hầm.
Họ bị chấn thương nặng và bị ngạt. Việc tổ chức cứu sập, cấp cứu rất khẩn trương, kịp thời và tích cực nhưng 28 đồng nghiệp hy sinh. Đài tưởng niệm các đồng nghiệp và tấm bia căm thù giặc Mỹ đuợc xây dựng tại khuôn viên bệnh viện đã hy sinh dũng cảm vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
Một vinh dự rất lớn với Bệnh viện Bạch Mai là 17h ngày 15/12/1954 Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm bệnh viện. Bác khen ngợi và cảm ơn anh, chị, em cán bộ nhân viên đã tích cực và bền bỉ đấu tranh với địch bảo vệ và giữ gìn tài sản bệnh viện được tương đối nguyên vẹn. Người khuyên mọi người phải thật thà đoàn kết và giúp đỡ nhau tiến bộ. Ai làm việc gì tốt có kết quả thì đuợc khen, ai có sai sót thì góp ý sửa chữa. Làm đuợc như vậy mọi người sẽ đoàn kết hăng hái thi đua hoàn thành nhiệm vụ của mình. Có cơm ngon, thuốc đúng, người phục vụ tận tụy nhất định bệnh nhân mau khỏi, nhà thương mau tiến.
Thực hiện lời dạy của Bác, bệnh viện đã phân đấu không ngừng củng cố tổ chức, tích cực sửa chữa cơ sở, bổ sung thêm một số trang thiết bị cần thiết, xây dựng và mở rộng thêm nhiều khoa nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân.
Được sự quan tâm đầu tư của Chính phủ, sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế đặc biệt là Chính phủ và nhân dân Nhật Bản, bệnh viện đã phát triển vượt bậc về quy mô, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị trở thành bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh, hiện đại, ngang tầm với các nước trong khu vực, đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân.
Năm 2006, Bệnh viện Bạch Mai được Bộ Y tế công nhận là Bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh hạng đặc biệt đầu tiên trong cả nước. Thời điểm năm 2006, Bệnh viện Bạch Mai có 1.400 giường bệnh. Sau 18 năm, số gường bệnh hiện nay của Bệnh viện Bạch Mai lên 3.600 giường bệnh.
