Theo các nguồn tin ngoại giao do báo chí Israel trích dẫn, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) mới đây đã xây dựng kế hoạch tiến hành các hoạt động quân sự mở rộng tại dải Gaza vào tháng 3 tới đây. Trọng tâm tác chiến là thành phố Gaza, phía Bắc dải Gaza.

Israel lên kế hoạch tấn công trở lại vào Gaza. (Ảnh minh họa: Reuters)

Mục tiêu hướng đến là đẩy đường ranh giới Vàng về phía Tây Gaza, tức mở rộng quyền kiểm soát của quân đội Israel tại Gaza. Đường ranh giới Vàng do quân đội Israel lập ra theo thỏa thuận ngừng bắn Gaza giai đoạn 1 có hiệu lực ngày 10/10/2025. Theo đường ranh giới này, quân đội Israel kiểm soát khoảng 53% diện tích dải Gaza, nhưng không bao gồm thành phố Gaza.

Các nguồn tin khẳng định Israel sẽ không thể tiến hành kế hoạch tác chiến mới, nếu không nhận được sự ủng hộ của Mỹ. Thế nhưng cho đến thời điểm hiện tại, Chính quyền Mỹ vẫn muốn thúc đẩy triển khai giai đoạn 2 của thỏa thuận ngừng bắn, trọng tâm là giải giáp vũ khí của Phong trào Hamas.

Quân đội Israel và Phong trào Hamas thực thi lệnh ngừng bắn giai đoạn 1 tại Gaza từ ngày 10/10/2025, theo sáng kiến kết thúc chiến tranh Gaza do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất. Tuy nhiên, trong 3 tháng ngừng bắn vừa qua, quân đội Israel thường xuyên phát động các cuộc tấn công vào Gaza, viện lý do Hamas vi phạm cam kết.

Truyền thông và giới chức Y tế Palestine khẳng định, hoạt động tấn công của quân đội Israel trong thời gian ngừng bắn đã khiến ít nhất 425 người chết, hơn 1.000 người bị thương. Trong trường hợp Israel mở lại chiến dịch quân sự tại Gaza, thương vong về phía người Palestine có thể lên tới hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn người.

Quân đội cũng như Chính phủ Israel chưa đưa ra tuyên bố xác thực hay bác bỏ việc đã lên kế hoạch tấn công trở lại vào Gaza sau 2 tháng nữa.