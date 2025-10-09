Xe tăng Israel khai hỏa trước khi lệnh ngừng bắn tại dải Gaza có hiệu lực

(VTC News) -

Trong video CNN đăng tải, xe tăng Israel bắn đạn về phía nam dọc theo con đường ven biển Al-Rashid để ngăn chặn người dân di chuyển về phía bắc hướng đến Thành phố Gaza. Tháng trước, Lực lượng Phòng vệ Israel từng ra lệnh sơ tán người dân khỏi khu vực này.

Cơ quan phòng vệ dân sự tại dải Gaza cũng cảnh báo người dân ở khu vực phía nam dải Gaza "không di chuyển hoặc quay trở lại vào thời điểm này và phải đợi cho đến khi có thông báo chính thức từ cơ quan có thẩm quyền xác nhận rằng việc quay trở lại được phép và Al-Rashid cùng những khu vực xung quanh được giải phóng khỏi lực lượng Israel".

Binh sĩ Israel lái xe tăng ở khu vực giáp dải Gaza. (Ảnh: Reuters)

CNN thông tin thêm "lực lượng Israel vẫn đang hiện diện ở một số khu vực nguy hiểm và việc di chuyển ngẫu nhiên có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng đến tính mạng của người dân".

Bộ Nội vụ Palestine cũng kêu gọi người dân "cẩn trọng trong những giờ cuối cùng trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực để đảm bảo an toàn cho bản thân".

"Sự chiếm đóng vẫn đang chặn đường giữa phía bắc và phía nam dải Gaza. Chúng tôi kêu gọi người dân chờ đợi thông báo chính thức xác nhận lệnh ngừng bắn", tuyên bố của Bộ Nội vụ Palestine có đoạn.

Trước đó, thông báo của Văn phòng Thủ tướng Israel cho hay lệnh ngừng bắn Gaza sẽ chính thức có hiệu lực vào đêm nay, sau khi Chính phủ Israel phê chuẩn thỏa thuận. Cuộc họp bỏ phiếu thông qua thỏa thuận của Chính phủ Israel được lên kế hoạch bắt đầu lúc 18h ngày 9/10 (tức 22h, giờ Hà Nội).

Tiếng hát đã vang lên trên nhiều con phố ở Khan Yunis, miền nam Gaza. Một thanh niên chia sẻ với Reuters rằng anh cảm giác nhẹ nhõm và biết ơn trước tia hy vọng le lói này.

"Cảm ơn Chúa vì lệnh ngừng bắn. Chấm dứt đổ máu và giết chóc. Cả dải Gaza đều hạnh phúc. Tất cả người dân Ả Rập đều hạnh phúc. Cả thế giới đều hạnh phúc", thanh niên này xúc động nói.

Một người khác cũng bày tỏ sự trân trọng này, đặc biệt nhắc đến Tổng thống Mỹ Donald Trump vì vai trò của ông trong kế hoạch ngừng bắn.

"Chúng tôi rất vui mừng vì xung đột chấm dứt. Đây là điều đáng mừng đối với chúng tôi. Và chúng tôi xin cảm ơn những người anh em của chúng tôi, những ai đã đóng góp, dù chỉ bằng lời nói để chấm dứt giao tranh", người dân khác cho hay.