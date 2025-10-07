Hamas và Israel bắt đầu đàm phán tại Ai Cập

(VTC News) -

Kênh Al-Qahera News có liên hệ với cơ quan tình báo Ai Cập đưa tin vòng đàm phán đầu tiên đã kết thúc "trong bầu không khí tích cực" và vòng đàm phán tiếp theo sẽ bắt đầu vào ngày 7/10 (giờ địa phương).

Cuộc đàm phán diễn ra chỉ vài tuần sau khi Israel cố gắng ám sát các nhà đàm phán chính của lực lượng Hamas trong cuộc tấn công vào Qatar.

Israel không kích vào Nuseirat, trung tâm dải Gaza. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, kênh Al-Qahera News cũng thông tin các phái đoàn đang "thảo luận về việc chuẩn bị điều kiện cơ bản cho việc thả những người bị giam giữ và tù nhân". Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Trump nói với phóng viên tại Nhà Trắng rằng ông "khá chắc chắn" về việc đạt được thỏa thuận hòa bình.

"Tôi nghĩ Hamas đã đồng ý về những điều rất quan trọng... Tôi nghĩ chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận", ông Trump nhấn mạnh.

Tờ AFP dẫn lời nguồn tin từ Ai Cập đưa tin thêm nhà đàm phán chính của Hamas là Phó thủ lĩnh Hamas Khalil al-Hayya, người từng bị nhắm mục tiêu trong đòn không kích của Israel vào Qatar. Ông Khalil al-Hayya cũng có cuộc họp với quan chức tình báo Ai Cập trước khi diễn ra cuộc đàm phán với Israel.

Trước đó, Hamas tuyên bố sẵn sàng thả toàn bộ con tin nếu điều kiện phù hợp, đồng thời nhắc đến khả năng chuyển giao quyền quản lý Gaza cho một chính quyền kỹ trị Palestine được Ả Rập và cộng đồng quốc tế ủng hộ. Tuy nhiên, lực lượng này chưa chấp nhận yêu cầu then chốt về giải giáp và rút khỏi vai trò chính trị. Phản ứng được xem là mềm mỏng hơn thường lệ, cho thấy Hamas đang chịu sức ép.

Thủ tướng Netanyahu khẳng định Israel phản đối nhà nước Palestine và yêu cầu toàn bộ con tin phải được thả trong 72 giờ. Ông nói việc thả con tin có thể được công bố trong vài ngày tới, song Israel vẫn tiếp tục không kích Gaza để gây sức ép.

Giới quan sát nhận định đây là một trong những nỗ lực ngoại giao quan trọng nhất kể từ khi xung đột Gaza bùng nổ tháng 10/2023, làm hơn 67.000 người thiệt mạng. Tuy nhiên, nguy cơ đổ vỡ vẫn hiện hữu do các khác biệt sâu sắc giữa hai bên.