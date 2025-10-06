Israel phát động cuộc tấn công vào Thành phố Gaza

(VTC News) -

Theo Aljazeera, quân đội Israel cho biết họ đã phát động cuộc tấn công vào Thành phố Gaza. Trong video mới nhất do quân đội Israel đăng tải cũng cho thấy cảnh tượng có vẻ như là một vụ nổ lớn xảy ra ở Gaza.

Đáng chú ý, trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, quân đội Israel tiết lộ họ nhắm mục tiêu vào lực lượng do Palestine hậu thuẫn và quả bom cuối cùng phóng vào đối phương khiến một binh sĩ bị thương. Kể từ tháng 9, quân đội Israel tăng cường tấn công vào Thành phố Gaza trong kế hoạch chiếm giữ thành phố lớn nhất của vùng đất bị bao vây này.

Vụ nổ được nhìn thấy sau cuộc tấn công của Israel vào Gaza. (Ảnh: Anadolu)

Trước đó không lâu, người phát ngôn của chính phủ Israel cũng tuyên bố không có lệnh ngừng bắn nào được áp dụng ở Gaza, chỉ có lệnh tạm dừng một số vụ đánh bom.

Theo Israel, quân đội nước này có thể tiếp tục hoạt động ở Gaza vì mục đích phòng thủ. Sự việc diễn ra sau khi Hamas chấp nhận một số phần quan trọng trong kế hoạch hòa bình của Mỹ do Tổng thống Donald Trump đề xuất và được sự ủng hộ của Israel.

Một số nội dung trong bản kế hoạch 20 điểm được lực lượng Hamas đồng ý bao gồm chấm dứt xung đột, rút ​​quân của Israel và trả tự do cho con tin Israel cùng người Palestine bị bắt giữ.

Tuy nhiên, thỏa thuận này vẫn để lại một số vấn đề cần phải đàm phán thêm cũng như những câu hỏi chưa được giải đáp, chẳng hạn như liệu Israel có sẵn sàng giải trừ vũ khí hay không, một yêu cầu quan trọng của Israel để chấm dứt xung đột.

Hôm 5/10, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng cuộc chiến ở Gaza vẫn chưa kết thúc, dù cả Israel và Hamas đều đồng ý với một số phần của kế hoạch.

Ông Rubio phát biểu với chương trình Meet the Press của NBC News về việc thả các con tin tại Gaza: "Chúng ta sẽ biết rất nhanh liệu Hamas có nghiêm túc hay không thông qua tiến độ của cuộc đàm phán kỹ thuật về mặt hậu cần".