Israel ra tối hậu thư đối với người dân Gaza

(VTC News) -

Hôm 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz đăng tải bài viết trên mạng xã hội X với nội dung: "Đây là cơ hội cuối cùng cho những người dân Gaza muốn di chuyển về phía nam và để lại thành viên Hamas bị cô lập ở thành phố Gaza".

Đồng thời, ông Katz cảnh báo những người ở lại sẽ "bị xem là những kẻ khủng bố và những người ủng hộ khủng bố".

Người dân Palestine di tản sau khi quân đội Israel ban hành lệnh di dời trước đó. (Ảnh: Reuters)

Theo thông tin từ ông Katz, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang kiểm soát phần phía tây của Hành lang Netzarim, nằm ở phía nam Thành phố Gaza và "chia dải Gaza thành hai phần". IDF còn chặn một tuyến đường ven biển thường dùng để đi từ miền nam Gaza đến Thành phố Gaza.

Ông Katz nói thêm bất kỳ ai rời khỏi Thành phố Gaza để đi về phía nam đều phải đi qua trạm kiểm soát quân sự của Israel.

Tại thành phố Gaza, ông Rabah al-Halabi, 60 tuổi, trú ẩn trong chiếc lều tạm đặt khuôn viên Bệnh viện Al-Shifa, mô tả những vụ nổ liên tục ở Thành phố Gaza.

"Tôi sẽ không rời đi vì tình hình ở thành phố Gaza không khác gì tình hình ở phía Nam dải Gaza. Mọi khu vực đều nguy hiểm. Khắp nơi đều bị tập kích, sơ tán thì vừa kinh hoàng vừa tủi nhục. Chúng tôi đang chờ đợi cái chết, có lẽ là sự cứu rỗi và một thỏa thuận ngừng bắn", ông nói với AFP.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố kế hoạch 20 điểm có thể giúp chấm dứt chiến sự Gaza, giải cứu con tin trong tay Hamas và định hình tương lai của vùng lãnh thổ của người Palestine này.

Kế hoạch nhận được sự đồng tình từ nhiều quốc gia, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thể hiện sự ủng hộ một cách thận trọng, trong khi Hamas nói họ sẽ xem xét và đưa ra phản hồi.

Một phần nội dung của kế hoạch kêu gọi ngừng bắn, thả con tin trong vòng 72 giờ, giải giáp Hamas và rút quân dần dần khỏi Gaza.