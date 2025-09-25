Israel phát động làn sóng không kích mới vào Yemen

(VTC News) -

Vào ngày 25/9, quân đội Israel phát động làn sóng không kích mới vào thủ đô Sanaa của Yemen. Kênh truyền hình Al Masirah do Houthi điều hành cũng đưa tin về vụ tấn công, nhưng không nêu rõ khu vực bị nhắm mục tiêu.

Cuộc không kích diễn ra khi thủ lĩnh lực lượng Houthi Abdul-Malik al-Houthi đang có bài phát biểu được ghi âm và phát sóng trên kênh Al Masirah.

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel vào thủ đô của Yemen hôm 10/9. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel cảnh báo trong bài viết đăng tải trên mạng xã hội X rằng lực lượng Houthi sẽ phải giá đắt vì không chịu rút ra bài học từ Iran, Lebanon và Gaza, liên tục phát động cuộc tấn công chống Israel.

Thậm chí, Bộ trưởng Quốc phòng Israel còn cảnh báo hạ sát thủ lĩnh cao nhất của lực lượng Houthi ở Yemen nhằm đáp trả cuộc tập kích liên tiếp của nhóm này vào Israel.

Hôm 10/9, không quân Israel cũng thực hiện cuộc không kích khác nhắm vào thủ đô Sanaa. Các cuộc không kích diễn ra sau nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Houthi vào Israel.

Trong một diễn biến khác, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu cho biết hôm 10/9 rằng bà sẽ tìm hiểu các biện pháp trừng phạt và đình chỉ một phần hoạt động thương mại đối với Israel vì cuộc chiến ở Dải Gaza.

Động thái này càng làm gia tăng sự cô lập toàn cầu chưa từng có của Israel khi nước này đang phải vật lộn với hậu quả từ cuộc tấn công nhằm vào các nhà lãnh đạo Hamas tại Qatar, đồng minh của Mỹ.

Hiện tại, Houthi là nhóm vũ trang duy nhất trong khu vực còn duy trì đều đặn cuộc tập kích tầm bằng tên lửa đạn đạo và UAV chống Israel.

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), kể từ ngày 18/3, thời điểm IDF mở lại chiến dịch quân sự tại dải Gaza, Houthi phóng tổng cộng 87 tên lửa đạn đạo cùng ít nhất 40 UAV tấn công Israel.

Bên cạnh đó, nhóm vũ trang Yemen cũng liên tục tiến hành nhiều cuộc tập kích nhằm vào tàu chở hàng quốc tế mà nhóm này cho là có liên quan đến Israel trên vùng biển khu vực. Những cuộc tấn công của Houthi thời gian qua khiến ít nhất 2 tàu chở hàng của Hy Lạp bị chìm trên Biển Đỏ và 15 thủy thủ mất tích.