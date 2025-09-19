Israel dọa hạ sát thủ lĩnh Houthi

Lời cảnh báo được Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz đưa ra một ngày sau khi Houthi phóng một tên lửa đạn đạo siêu thanh cùng 4 máy bay không người lái (UAV) tấn công Israel.

Viết trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Quốc phòng Israel khẳng định ông Abdul-Malik al-Houthi, Thủ lĩnh của lực lượng Houthi, sẽ sớm chung số phận với các thành viên cấp cao của nhóm này “dưới địa ngục”.

Lực lượng Houthi trong cuộc tuần hành ủng hộ người Palestine ở Dải Gaza. (Ảnh: Getty)

Trước đó, nhiều nguồn tin Yemen và khu vực xác nhận, cuộc tập kích của không quân Israel vào thủ đô Sanaa của Yemen hôm 28/8 vừa qua, đã giết chết Thủ tướng cùng ít nhất 11 Bộ trưởng trong Chính phủ của lực lượng Houthi.

Houthi hiện là nhóm vũ trang duy nhất trong khu vực còn duy trì đều đặn các cuộc tập kích tầm bằng tên lửa đạn đạo và UAV chống Israel. Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), kể từ ngày 18/3, thời điểm IDF mở lại chiến dịch quân sự tại dải Gaza, Houthi đã phóng tổng cộng 87 tên lửa đạn đạo cùng ít nhất 40 UAV tấn công Israel.

Bên cạnh đó, nhóm vũ trang Yemen cũng liên tục tiến hành các cuộc tập kích nhằm vào các tàu chở hàng quốc tế mà nhóm này cho là có liên quan đến Israel trên các vùng biển khu vực.

Các cuộc tấn công của Houthi thời gian qua khiến ít nhất 2 tàu chở hàng của Hy Lạp bị chìm trên Biển Đỏ và 15 thủy thủ mất tích.