Ông Trump ra tối hậu thư buộc Israel ngừng ném bom Gaza

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi thông điệp đến Israel yêu cầu ngừng tấn công vào Gaza. Lời kêu gọi này được đưa ra sau khi Hamas đồng ý thả tất cả các con tin để đổi lấy tù nhân Palestine bị giam giữ trong nhà tù của Israel cũng như từ bỏ quyền lực ở dải Gaza, theo kế hoạch 20 điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Dựa trên tuyên bố vừa được Hamas đưa ra, tôi tin họ sẵn sàng cho nền hoà bình lâu dài. Israel phải ngay lập tức ngừng ném bom Gaza để chúng ta có thể đưa con tin ra ngoài an toàn và nhanh chóng! Hiện tại, làm như vậy là quá nguy hiểm", ông Trump viết.

Trong tuyên bố vào tối 3/10, Hamas yêu cầu đàm phán thêm về những phần khác của kế hoạch và không nói liệu họ có hạ vũ khí hay không - một phần quan trọng trong đề xuất của ông Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Ông Trump tiếp tục cho hay: “Chúng tôi đang thảo luận về những chi tiết cần được làm rõ. Vấn đề này không chỉ liên quan đến Gaza, mà còn liên quan đến hoà bình chúng tôi mong đợi từ lâu ở Trung Đông".

Sắc lệnh chưa từng có tiền lệ của ông Trump nhấn mạnh Israel và Hamas đang ở rất gần mục tiêu chấm dứt cuộc xung đột ở Gaza trong vòng hai năm qua. Ông Trump cũng được xem là nhà lãnh đạo quốc tế duy nhất có thể buộc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phải đồng ý với thỏa thuận ngừng bắn.

Trong tuyên bố trước đó, Hamas thông báo họ đã "phê duyệt việc thả tất cả tù nhân chiếm đóng, cả còn sống và thiệt mạng theo công thức trao đổi có trong đề xuất của Tổng thống Trump với điều kiện thực tế cần thiết để thực hiện việc trao đổi".

Hamas cũng cho biết họ sẵn sàng chuyển giao "quyền quản lý dải Gaza cho nhóm chuyên gia của Palestine dựa trên sự đồng thuận của người Palestine và được sự ủng hộ của người Ả Rập cũng như người Hồi giáo".

Tuy nhiên, lực lượng này cho rằng "các vấn đề khác" trong đề xuất của ông Trump cần thảo luận thêm. Những vấn đề chưa được nêu cụ thể có thể bao gồm vũ khí, việc rút quân đội Israel khỏi Gaza và đảm bảo quốc tế cho lệnh ngừng bắn vĩnh viễn.

Nội dung chính trong kế hoạch 20 điểm của ông Trump là kêu gọi chấm dứt ngay lập tức giao tranh ở Gaza, trao đổi con tin và tù nhân Palestine trong vòng 72 giờ sau khi thỏa thuận được ký kết, rút ​​quân đội Israel dần dần khỏi Gaza, giải giáp Hamas và thành lập chính quyền chuyển tiếp.

Thỏa thuận này cũng quy định sẽ tăng cường viện trợ cho Gaza, một số khu vực đang phải chịu nạn đói và tái thiết phần lớn dải đất đã bị tàn phá trong cuộc xung đột.