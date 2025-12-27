TP.HCM khẩn trường làm cầu, đường kết nối Đồng Nai

(VTC News) -

Tại kỳ họp chuyên đề thứ 7 của HĐND TP.HCM ngày 26/12, một loạt dự án giao thông quan trọng kết nối tỉnh Đồng Nai đã được thông qua chủ trương đầu tư, với mục tiêu kết nối 2 trụ cột kinh tế lớn của Đông Nam bộ, tăng cường liên kết vùng.

Tăng tốc làm cầu, đường

Dự án có quy mô lớn đã được HĐND TP thông qua và sẽ khởi công ngay đầu năm 2026 là cầu Phú Mỹ 2 với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 23.185,6 tỷ đồng, do Công ty CP Tập đoàn Masterise đề xuất đầu tư.

Cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây đang được mở rộng. (Ảnh: Lương Ý)

Cầu có tổng chiều dài khoảng 6,3 km, thiết kế 8 làn xe, với điểm đầu giao đường Nguyễn Hữu Thọ (TP.HCM) và điểm cuối nối đường Liên Cảng (tỉnh Đồng Nai). Thời gian xây dựng dự kiến từ 2026 đến 2029.

Theo UBND TP.HCM, cầu Phú Mỹ 2 sẽ tạo thành trục giao thông mới, kết nối khu nam TP.HCM với khu nam tỉnh Đồng Nai và sân bay Long Thành, đồng thời hình thành trục liên kết giữa trung tâm TP.HCM, sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành. Công trình cũng góp phần giảm tải áp lực cho cầu Phú Mỹ hiện hữu, quốc lộ 1, quốc lộ 51 và cao tốc Long Thành – Dầu Giây.

Dự án thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) và phương thức thanh toán kết hợp quỹ đất cùng ngân sách TP. Trong đó, giá trị thanh toán bằng quỹ đất tương ứng hơn 15.083 tỷ đồng, giá trị thanh toán bằng ngân sách tương ứng khoảng 5.807,5 tỷ đồng.

Cùng với cầu Phú Mỹ 2, loạt 3 cây cầu kết nối TP.HCM và Đồng Nai cũng được thống nhất chủ trương đầu tư. Trong đó, TP.HCM là cơ quan chủ quản thực hiện cầu Tân An và cầu Thạnh Hội 2, còn tỉnh Đồng Nai xây dựng cầu Tân Hiền.

Theo thiết kế, cầu Tân An (Tân An – Lạc An) có 6 làn xe, kết nối xã Thường Tân (TP.HCM) với xã Tân An (Đồng Nai). Dự án dự kiến xây dựng giai đoạn 2026–2030 với tổng nhu cầu vốn khoảng 1.120 tỷ đồng.

Cầu Thạnh Hội 2 cũng được quy hoạch với 6 làn xe, bắc qua sông Đồng Nai, kết nối khu vực TP.HCM với phường Tân Triều (Đồng Nai), tổng mức đầu tư khoảng 1.300 tỷ đồng.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, TP.HCM đã phối hợp với Đồng Nai và các địa phương trong vùng đẩy mạnh đầu tư các dự án giao thông trọng điểm, nhằm đảm bảo hình thành mạng lưới kết nối đồng bộ khi sân bay Long Thành đi vào khai thác.

Cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, tuyến kết nối quan trọng giữa Đồng Nai và khu du lịch biển của TP.HCM, đã hoàn thiện. (Ảnh: Lương Ý)

Trong đó, về đường bộ, TP.HCM triển khai 6 dự án, với chiều dài khoảng 238 km, gồm Vành đai 4, Vành đai 3, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành, mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và mở rộng Tỉnh lộ 25.

Một số tuyến sẽ hoàn thành ngay trong năm 2025 là cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu và mở rộng Tỉnh lộ 25C.

Các đường Vành đai 3, dự án mở rộng cao tốc TP.HCM- Long Thành, cao tốc Bến Lức - Long Thành phấn đấu hoàn thành toàn bộ trong năm 2026, góp phần tăng năng lực tiếp cận sân bay Long Thành trong giai đoạn đầu.

TP.HCM cũng sẽ khởi công đường Vành đai 4 khoảng tháng 6/2026, hoàn thành năm 2028.

Như vậy, với toàn Vùng Đông Nam bộ, đến năm 2026 sẽ hoàn thành khoảng 394km/598km; đến năm 2028 cơ bản hoàn thành các đường vành đai, cao tốc, quốc lộ, hình thành khung kết cấu hạ tầng giao thông toàn vùng.

Chạy đua làm đường sắt

Cũng tại kỳ họp này, HĐND TP.HCM đã thông qua nhiều chủ trương về đầu tư các tuyến metro kết nối với sân bay Long Thành với sân bay Tân Sơn Nhất, trung tâm TP.HCM. Trong đó, thống nhất UBND TP.HCM làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành dài 42 km đi qua TP.HCM và Đồng Nai, theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Metro số 1 Bến Thành-Suối Tiên đoạn kéo dài đến trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và sân bay Long Thành đã được TP.HCM bổ sung vào danh mục đầu tư theo cơ chế đặc biệt của Nghị quyết 188. (Ảnh: Lương Ý)

Cùng với đó, Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đoạn kéo dài đến Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai, nối với sân bay Long Thành, cũng được bổ sung vào danh mục các tuyến metro theo Nghị quyết 188, về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển mạng lưới đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP.HCM.

Tuyến metro này được cho là giải quyết nhu cầu cấp bách về kết nối TP.HCM và Đồng Nai; khai thác hiệu quả sân bay Long Thành, các dịch vụ đô thị, du lịch, logistics và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của 2 địa phương.

Theo UBND TP.HCM, nhu cầu kết nối giao thông giữa 2 địa phương rất cấp thiết trong bối cảnh phát triển mới. Nhất là khi sân bay Long Thành hoạt động, nhu cầu kết nối với sân bay Tân Sơn Nhất sẽ tăng cao. Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết từ tháng 8 đến nay, 2 địa phương đã có nhiều cuộc họp, bàn bạc, thống nhất phương án đầu tư các dự án, công trình giao thông từ đường bộ, đường sắt, các tuyến giao thông đô thị.

Bên cạnh metro kết nối với sân bay Long Thành và các tuyến giao thông huyết mạch khác, TP.HCM và Đồng Nai cũng đã bàn bạc, thống nhất phương án để TP.HCM đầu tư tuyến đường sắt hàng hóa Bàu Bàng-Cái Mép. Đây sẽ là tuyến vận chuyển sản phẩm công nghiệp của TP.HCM, chủ lực Bình Dương và Đồng Nai, về cảng Cái Mép – Thị Vải.

Dọc theo tuyến đường sẽ hình thành các khu TOD và các điểm trung chuyển, tập kết hàng hóa, giúp vận chuyển hàng hóa từ TP.HCM, Đồng Nai và toàn vùng ra cảng nhanh chóng, thuận lợi và với chi phí hợp lý.

Ông Được cho biết TP.HCM đang tập trung nguồn lực cho tuyến đường sắt này, mục tiêu 10 năm tới sẽ phải hoàn thành.

Nhu cầu kết nối giữa trung tâm TP.HCM và sân bay Long Thành rất cấp thiết khi sân bay này dự kiến vận hành giữa năm 2026. (Ảnh: Lương Ý)

Theo đề xuất của Becamex, đường sắt Bàu Bàng - An Bình - Cái Mép dài khoảng 127km, có tốc độ thiết kế 160 km/h cho tàu khách và 120km/h cho tàu hàng.

Tuyến này có tổng mức đầu tư gần 153.000 tỷ đồng, kết nối trực tiếp các khu công nghiệp từ thủ phủ công nghiệp Bình Dương, Đồng Nai với cụm cảng nước sâu Cái Mép – Thị Vải. Khi hình thành, tuyến đường sắt sẽ tạo lợi thế cạnh tranh lớn trong vận tải biển.

Theo ông Nguyễn Kiên Giang, Phó Trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông - Sở Xây dựng TP.HCM, để kết nối với sân bay Long Thành, TP.HCM đang tập trung đầu tư tuyến Metro số 2 với 2 đoạn Tham Lương - Bến Thành và Bến Thành - Thủ Thiêm cùng tuyến Thủ Thiêm - Long Thành.

Đồng thời, TP.HCM cũng đề xuất tiếp tục đầu tư tuyến Metro số 6, để kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với sân bay Long Thành.

TP.HCM xác định đây là các dự án trọng tâm tập trung trong giai đoạn 2026-2030. Đến năm 2030, phấn đấu hoàn thành 2 đoạn Tham Lương - Bến Thành và đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm của Metro số 2, cùng tuyến Thủ Thiêm - Long Thành.