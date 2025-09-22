Hamas đề nghị ông Trump bảo đảm ngừng bắn 60 ngày ở Gaza để đổi lấy con tin

(VTC News) -

Fox News dẫn lời một quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Trump và một nguồn tin tham gia đàm phán cho biết bức thư hiện đang được Qatar giữ và dự kiến sẽ chuyển cho ông Trump vào cuối tuần này.

Một nguồn tin xác nhận với The Times of Israel rằng thông tin này là chính xác. Trong khi đó, kênh Channel 12 cho biết Hamas vẫn chưa ký vào bức thư, nhưng có thể sẽ ký trong vài ngày tới.

Nội dung bức thư được cho là Thủ lãnh Hamas đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump bảo đảm một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 60 ngày tại Gaza để đổi lấy việc thả một nửa số con tin mà nhóm này đang giam giữ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hiện Qatar đã tạm dừng vai trò trung gian đàm phán sau khi Israel tìm cách loại bỏ ban lãnh đạo Hamas tại Doha hồi đầu tháng.

Hiện Hamas nắm giữ gần 100 con tin, trong đó có nhiều công dân Israel và người mang quốc tịch kép. Việc nhóm này đề nghị thả một nửa số con tin để đổi lấy lệnh ngừng bắn 60 ngày có thể tạo ra khoảng lặng cần thiết cho các nỗ lực nhân đạo, song cũng làm dấy lên lo ngại rằng Hamas muốn tận dụng thời gian để tái tổ chức lực lượng.

Liên Hợp quốc ghi nhận có hơn 65.000 người Palestine đã thiệt mạng, phần lớn là dân thường, kể từ khi xung đột với Hamas bùng phát tháng 10/2023. Trong tháng qua, đã có hơn 250.000 người dân phố Gaza bị buộc phải rời nhà để tránh giao tranh.

Tình hình trở nên rất nghiêm trọng do thiếu lương thực, thuốc men và các nhu yếu phẩm. Bệnh viện ở Gaza City gần như bị phá hủy hoặc không thể hoạt động bình thường.

Israel đã thiết lập một hành lang sơ tán dân trong vòng 48 giờ từ Gaza City để dân thường có thể di chuyển sang phía nam. Các vụ không kích liên tục, trong đó có đợt mới nhất khiến 31 người bị thiệt mạng ở Gaza City, có cả phụ nữ mang thai và trẻ em.