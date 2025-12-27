Thủ tướng: Không để thi đua trở thành vỏ bọc tiêu cực, không để bệnh thành tích trú ẩn

(VTC News) -

Sáng 27/12, tại lễ phát động phong trào thi đua yêu nước toàn quốc giai đoạn 2026–2030, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng thi đua là nhịp điệu, bản hòa ca của tinh thần cống hiến, nơi hội tụ ý chí và lòng yêu nước của dân tộc. Từ đó phong trào thi đua phải lan tỏa những con người tốt, việc tốt, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong toàn xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính.

"Thi đua không phải là chạy theo thành tích, mà phải trở thành 'cơm ăn, nước uống hằng ngày', được thực hiện công khai, minh bạch, kịp thời", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng nhận định, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường, đất nước đứng trước nhiều vấn đề mới, cùng khó khăn và thách thức lớn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Điều đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phải tiếp tục thi đua, chung sức, đồng lòng, đoàn kết, sáng tạo, hành động quyết liệt để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Thay mặt Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng phát động phong trào thi đua yêu nước toàn quốc giai đoạn 2026-2030 với chủ đề: "Đổi mới sáng tạo, tăng tốc, bứt phá, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh".

Thủ tướng nêu rõ 1 mục tiêu xuyên suốt, 3 đột phá và 5 trọng tâm của phong trào thi đua trong giai đoạn mới.

Trong đó, Thủ tướng chỉ rõ mục tiêu xuyên suốt của phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026-2030 là vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc; vì sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước; vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.

Về 3 đột phá, người đứng đầu Chính phủ nêu rõ, đột phá thứ nhất là thi đua phải thực chất, gắn với tiêu chí "3 thật" - "người thật - việc thật - hiệu quả thật". Trong đó, sự hài lòng và sự hưởng ứng của người dân chính là thước đo giá trị của phong trào thi đua; khắc phục triệt để căn bệnh "hình thức - qua loa - đại khái - kém hiệu quả - nói nhiều, làm ít - nói không đi đôi với làm" trong phong trào thi đua.

Đột phá thứ hai là thi đua tích cực, thi đua phải thực hiện theo quy trình "Công khai tiêu chí - Minh bạch kết quả - Thực chất tôn vinh".

"Khen thưởng phải đúng người, đúng việc, đúng thành tích, đúng thời điểm; để 'thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch': gieo trồng thì phải đúng, trúng, kịp thời, phù hợp, thu hoạch thì phải nhanh, gọn, hiệu quả, lan tỏa, đúng tầm. Không để thi đua, khen thưởng trở thành vỏ bọc của tiêu cực; không để bệnh thành tích trú ẩn trong thi đua", Thủ tướng quán triệt.

Đột phá thứ 3 mà người đứng đầu Chính phủ nhắc đến là thi đua phải có sức lan tỏa mạnh mẽ, chuyển đổi trạng thái từ "bị động" sang "chủ động" phát hiện, xây dựng, lan tỏa, tôn vinh các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương người tốt, việc tốt trong toàn xã hội; "lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực", "lấy cái đẹp dẹp cái xấu"; biến "sáng kiến và kinh nghiệm là của quý chung cho cả dân tộc" như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nêu rõ 5 trọng tâm của phong trào thi đua.

Trong đó, thứ nhất, thi đua xây dựng Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh; xây dựng Nhà nước pháp quyền liêm chính, kiến tạo và phục vụ Nhân dân; xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, trao quyền nhiều hơn cho cơ sở.

Thứ hai, thi đua phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phát huy vai trò chủ đạo, dẫn dắt của khu vực kinh tế Nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với xác lập mô hình tăng trưởng mới theo hướng xanh, số, tuần hoàn, dựa trên nền tảng của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thứ ba, thi đua tạo đột phá trong phát triển đất nước nhanh và bền vững, với 3 đột phá chiến lược về: Hoàn thiện thể chế phát triển, hiện đại, hội nhập, minh bạch; Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là các ngành công nghệ chiến lược; Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, thông minh, hiện đại, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và nâng cao đời sống hạnh phúc của Nhân dân.

Thứ tư, thi đua phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, động lực to lớn cho sự phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững; xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, công bằng, hội nhập, ngang tầm khu vực và thế giới. Thi đua bảo đảm công bằng, tiến bộ xã hội; không hy sinh an sinh xã hội, môi trường để chạy theo tăng trưởng đơn thuần.

Thứ năm, thi đua củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tạo đột phá phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại; đẩy mạnh hội nhập và hoạt động đối ngoại trong kỷ nguyên mới, tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hoá và vị thế của đất nước.

Toàn cảnh Đại hội.

Với quyết tâm "biến khẩu hiệu thành hành động thiết thực, hiệu quả; biến thi đua thành phong trào rộng khắp, lan tỏa; biến thành tích hôm nay thành động lực, nền tảng cống hiến dựng xây tương lai", phát huy tinh thần "Người người thi đua/Ngành ngành thi đua/Ngày ngày thi đua", Thủ tướng kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài - mỗi người dân Việt Nam, dù ở cương vị nào, ngành nghề nào, ở bất cứ nơi đâu, làm bất cứ công việc gì tiếp tục ra sức phấn đấu, tích cực thi đua, đề cao khát vọng, tận tâm cống hiến, chung sức, đồng lòng, quyết tâm đưa đất nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc trong kỷ nguyên "Độc lập - Tự do - Ấm no - Hạnh phúc và Chủ nghĩa xã hội".