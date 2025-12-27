Hợp tác quốc tế thúc đẩy ứng dụng Phaco không dao tại Việt Nam

(VTC News) -

Trong bối cảnh nhu cầu điều trị đục thủy tinh thể gia tăng nhanh, Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Phaco không dao 2025 do Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn tổ chức vào ngày 6/12 vừa qua đã thu hút sự chú ý của cộng đồng nhãn khoa, khi tổng hợp những kết quả chuyên môn nổi bật và mở ra thảo luận về tương lai ứng dụng Phaco không dao tại Việt Nam.

Giao lưu học thuật tại hội nghị quốc tế

Hội nghị đánh dấu cột mốc đáng nhớ khi lần đầu tiên tại Việt Nam, công nghệ Phaco không dao được đặt ở vị trí trung tâm của một chương trình thảo luận khoa học chuyên sâu.

Thông qua hoạt động trao đổi học thuật có hệ thống, các đại biểu hướng đến mục tiêu chuẩn hóa và nâng tầm phương pháp điều trị hiện đại, góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận công nghệ tiên tiến cho người bệnh trên toàn quốc.

Toàn cảnh Hội nghị khoa học Kỹ thuật Phaco không dao 2025 với sư tham gia của các chuyên gia, bác sĩ trong nước và quốc tế. (ẢNH: MSG)

Tại hội nghị, 6 báo cáo khoa học, trong đó có 1 tham luận quốc tế đã trình bày những kinh nghiệm thực hành quan trọng, từ tối ưu quy trình phẫu thuật, xác định chỉ định phù hợp, đến quản lý tiêu chuẩn an toàn và chăm sóc hậu phẫu.

Những yếu tố này được xem là nền tảng để nâng cao hiệu quả điều trị và giảm thiểu rủi ro, nhất là trong bối cảnh Phaco không dao ngày càng được kỳ vọng trở thành lựa chọn ưu tiên cho người bệnh.

THS. BS Nguyễn Phú Tùng - Giám đốc điều hành kiêm Giám đốc Chuyên môn Mắt Sài Gòn Ngô Gia Tự: (ẢNH: MSG)

Sự tham gia, đóng góp của các chuyên gia trong nước và quốc tế đồng thời mang đến góc nhìn toàn cầu về xu hướng ứng dụng, quản lý chất lượng và những bài học trong triển khai công nghệ.

Điều này được đặt trong sự tương quan với kết quả lâm sàng ấn tượng đã được Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn ghi nhận, khẳng định đội ngũ bác sĩ Việt Nam hoàn toàn có khả năng làm chủ và vận hành thành thạo kỹ thuật tiên tiến này.

Thúc đẩy mở rộng Phaco không dao trên Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn toàn quốc

Việt Nam với quy mô dân số lớn và tốc độ già hóa nhanh đang chứng kiến nhu cầu phẫu thuật đục thủy tinh thể tăng đều qua các năm. Bên cạnh yếu tố dân số, nhận thức của người bệnh về công nghệ ít xâm lấn, phục hồi nhanh và an toàn cao cũng được cải thiện rõ rệt.

Theo đại diện Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn, đây là thời điểm phù hợp để mở rộng tiếp cận công nghệ tiên tiến, hướng đến chất lượng điều trị tương đương các trung tâm nhãn khoa quốc tế.

Việc Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn tổ chức hội nghị chuyên sâu không chỉ khẳng định vị thế dẫn đầu mà còn thể hiện cam kết trong việc chuyển giao kiến thức. Sự hợp tác quốc tế chặt chẽ giúp các bác sĩ Việt Nam tiếp cận sớm với các nghiên cứu lâm sàng mới nhất, đảm bảo chất lượng điều trị đồng nhất trên toàn hệ thống bệnh viện.

“Các dữ liệu trình bày tại hội nghị thể hiện sự tiến bộ rõ rệt của đội ngũ bác sĩ trong việc vận hành công nghệ Phaco không dao. Mỗi giai đoạn từ chỉ định, thao tác kỹ thuật đến quản trị chất lượng đều được chuẩn hóa theo hướng tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế.

Hội nghị là dịp tổng hợp kinh nghiệm, mở rộng hợp tác khoa học và thúc đẩy nghiên cứu lâm sàng nhằm phục vụ người bệnh tốt hơn”, BS CKII Hoàng Trung Kiên - Giám đốc điều hành cấp cao Chuyên môn Y khoa, Tập đoàn Y khoa Sài Gòn – chia sẻ.

BS CKII Hoàng Trung Kiên - Giám đốc điều hành cấp cao Chuyên môn Y khoa, Tập đoàn Y khoa Sài Gòn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: MSG)

Với nền tảng là hệ thống bệnh viện nhãn khoa lớn nhất Việt Nam, Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa những công nghệ cao vốn chỉ có ở các trung tâm lớn trên thế giới đến gần hơn với người dân trên khắp cả nước.