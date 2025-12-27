Daesang Đức Việt đồng hành 'Trạng nguyên tuổi 13' và 'Những ngôi sao buổi sớm'

(VTC News) -

Hai sân chơi giàu giá trị giáo dục và nhân văn

“Trạng nguyên tuổi 13” là chương trình truyền hình giáo dục lâu năm, ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng nhiều thế hệ học sinh và phụ huynh. Lấy cảm hứng từ truyền thống hiếu học của dân tộc, chương trình tạo ra một sân chơi trí tuệ lành mạnh, nơi các em học sinh bậc trung học cơ sở có cơ hội thể hiện kiến thức, tư duy logic, khả năng phản xạ cũng như bản lĩnh khi đứng trước thử thách.

Không chỉ dừng lại ở việc kiểm tra kiến thức sách vở, “Trạng nguyên tuổi 13” còn khuyến khích tinh thần học hỏi, niềm say mê khám phá và thái độ tự tin của các em nhỏ.

Song song với đó, “Những ngôi sao buổi sớm” lại mang màu sắc nghệ thuật và cảm xúc, là nơi ươm mầm những tài năng nhí trong các lĩnh vực biểu diễn. Chương trình không chỉ giúp phát hiện và tôn vinh các gương mặt triển vọng, mà còn tạo điều kiện để các em rèn luyện sự tự tin và tinh thần dám theo đuổi ước mơ. Đây được xem là hành trình đồng hành cùng tuổi thơ, góp phần chắp cánh cho những ngôi sao tương lai ngay từ những bước đi đầu tiên.

Daesang Đức Việt và cam kết vì sự phát triển của thế hệ trẻ

Hoạt động tài trợ cho hai chương trình mang tính giáo dục cao không phải là hoạt động mang tính ngắn hạn mà nằm trong định hướng lâu dài của Daesang Đức Việt trong việc gắn phát triển doanh nghiệp với trách nhiệm xã hội. Là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm, Daesang Đức Việt luôn xác định chất lượng sản phẩm, sự an toàn và giá trị dinh dưỡng cho người tiêu dùng – đặc biệt là trẻ em là ưu tiên hàng đầu. Doanh nghiệp cũng chú trọng đến những hoạt động góp phần nuôi dưỡng tri thức, tâm hồn và tương lai của thế hệ trẻ Việt Nam.

Việc đồng hành cùng “Trạng nguyên tuổi 13” và “Những ngôi sao buổi sớm” xuất phát từ mong muốn của Daesang Đức Việt nhằm tạo ra những giá trị bền vững cho cộng đồng. Đầu tư cho giáo dục và trẻ em chính là đầu tư cho tương lai của xã hội, nơi mỗi em nhỏ đều có cơ hội được học tập, phát triển và tỏa sáng theo cách riêng của mình.

Lan tỏa những giá trị tích cực

Thông qua hoạt động đồng hành tài trợ, Daesang Đức Việt không chỉ góp phần duy trì và nâng cao chất lượng nội dung của các chương trình mà còn gián tiếp lan tỏa thông điệp về sự quan tâm và đồng hành của doanh nghiệp đối với giáo dục và cộng đồng.

Hình ảnh thương hiệu Daesang Đức Việt xuất hiện trong những chương trình mang tính giáo dục, nhân văn giúp doanh nghiệp xây dựng mối liên kết tích cực với khán giả, đặc biệt là các bậc phụ huynh, những người luôn đặt niềm tin vào các thương hiệu có trách nhiệm xã hội rõ ràng. Đây cũng là cách để doanh nghiệp thể hiện vai trò của mình không chỉ trên thị trường, mà còn trong đời sống xã hội.

Kết nối giữa thương hiệu và giá trị cộng đồng

Trong nhiều năm qua, Daesang Đức Việt đã không ngừng triển khai các hoạt động hướng đến cộng đồng, từ việc nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng đến việc đồng hành cùng các chương trình văn hóa giáo dục có ý nghĩa. Điều này khẳng định định hướng phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm của doanh nghiệp.

Daesang Đức Việt mong muốn góp phần tạo ra một môi trường tích cực, nơi trẻ em không chỉ được tiếp cận tri thức mà còn được khích lệ để nuôi dưỡng ước mơ, phát huy năng lực cá nhân và hình thành những giá trị tốt đẹp ngay từ khi còn nhỏ.

Hướng đến tương lai bền vững

Trong hành trình phát triển tại Việt Nam, Daesang Đức Việt đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp không chỉ được tin yêu bởi chất lượng sản phẩm, mà còn bởi những đóng góp thiết thực cho xã hội.

Với sự chung tay của các doanh nghiệp, các đơn vị truyền thông và toàn xã hội, những sân chơi trí tuệ và nghệ thuật như “Trạng nguyên tuổi 13” và “Những ngôi sao buổi sớm” sẽ tiếp tục được duy trì và phát triển, trở thành bệ phóng cho nhiều thế hệ tài năng trẻ. Trong hành trình ấy, Daesang Đức Việt tự hào là một trong những đơn vị đồng hành, góp phần nuôi dưỡng tri thức, chắp cánh ước mơ và lan tỏa những giá trị tích cực cho tương lai Việt Nam.