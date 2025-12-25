Tiến độ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam hiện thế nào?

(VTC News) -

Ngay sau khi dự án được thông qua, nhiều nhà đầu tư lớn đã muốn tham gia làm dự án này như: Vinspeed (Vingroup), THACO, Công ty TNHH Việt Nam 3000 - Tập đoàn Đầu tư và phát triển Việt Nam, Công ty CP Tập đoàn Discovery, Công ty CP Vận tải đường sắt Việt Nam...

Mới đây, theo thông tin từ Bộ Xây dựng, thời gian qua, Ban quản lý dự án đường sắt (chủ đầu tư) đã làm việc với các địa phương và Tập đoàn điện lực Việt Nam phối hợp trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Hiện đã có 12/15 địa phương khởi công khu tái định cư vào dịp 19/8/2025.

Cuối tháng 11/2024, Quốc hội đã thông qua Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam 67,3 tỷ USD.

Tổng Công ty điện lực Việt Nam đã chỉ đạo 15/15 công ty điện lực địa phương; 4/4 công ty truyền tải điện khu vực đã tiến hành rà soát, kiểm đếm, thống kê các điểm giao chéo với dự án, lập phương án sơ bộ di dời các công trình điện bị ảnh hưởng.

Song song với quá trình làm việc cùng các địa phương, Ban quản lý dự án đường sắt đang tiến hành đồng thời các công việc lựa chọn tư vấn cho các gói thầu như tư vấn quản lý dự án; rà phá bom mìn vật nổ; đánh giá tác động môi trường...

"Chính phủ đang trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 đề xuất bổ sung cơ chế, chính sách áp dụng cho dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và đã được Quốc hội thông qua bổ sung chính sách: Cho phép tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam thành các dự án độc lập, nguồn vốn được bố trí từ ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.

Các địa phương, các chủ thể cơ quan liên quan, cấp có thẩm quyền, tổ chức lập, quyết định đầu tư, thực hiện các dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn và việc đầu tư các hạng mục liên quan đến nội dung này không phải lập chủ trương đầu tư. Căn cứ vào tình hình thực tế, giao Chính phủ hướng dẫn chi tiết quy định này”, Bộ Xây dựng cho biết.

Sau khi có Nghị quyết của Quốc hội, Bộ Xây dựng sẽ tham mưu cho Chính phủ hướng dẫn triển khai thực hiện trong tháng 1/2026.

Ban quản lý dự án đường sắt đang thực hiện các thủ tục lựa chọn tư vấn để phục vụ công tác lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi và quyết định của cấp có thẩm quyền về phương án hướng tuyến, vị trí nhà ga, khu depot; chủ đầu tư sẽ triển khai ngay công tác lập hồ sơ ranh giới giải phóng mặt bằng, tổ chức cắm cọc và bàn giao cho địa phương theo quy định.