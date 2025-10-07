Đàm phán Israel-Hamas diễn biến thế nào?

Theo ít nhất 2 quan chức gần gũi với phái đoàn đàm phán Hamas, vòng thảo luận đầu tiên được tổ chức tối 6/10 tại thành phố Sharm El Sheikh, phía Nam bán đảo Sinai của Ai Cập, kéo dài trong khoảng 4 giờ và diễn ra trong bầu không khí tích cực.

Hai bên nhất trí tiếp tục tiến hành trở lại các cuộc thương lượng trong ngày hôm nay tại cùng địa điểm. Tuy nhiên, nội dung chi tiết của đàm phán không được đề cập.

Binh lính Israel đứng giữa đống đổ nát trong cuộc tấn công chống lại lực lượng Hamas của Palestine ở phía Bắc Dải Gaza. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, truyền thông Ai Cập cho biết, các cuộc thảo luận tại Sharm El Sheikh tối 6/10 tập trung vào công tác chuẩn bị thực địa cho việc trao đổi con tin và tù nhân giữa Israel và Hamas. Các bên dự kiến thống nhất một cơ chế thực thi hoạt động trao đổi, trước khi thảo luận các nội dung quan trọng khác trong sáng kiến chấm dứt cuộc chiến Gaza gồm 20 điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Một số nguồn tin quốc tế khẳng định Mỹ đang nỗ lực thúc đẩy các bên tiến tới thỏa thuận ngay trong tuần này. Hiện tại, hai Đặc phái viên của Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner, đều đang có mặt tại Ai Cập và dự kiến sẽ không rời đi trước khi các bên đạt được thỏa thuận.

Trong khi đó, một nguồn tin Arab nói với tờ The Times of Israel rằng các cuộc thương lượng tại Ai Cập có thể kéo dài trong nhiều ngày, thậm chí lâu hơn, trước khi các bên có thể đi đến thỏa thuận cuối cùng.