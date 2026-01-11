Người đẹp đến từ Hà Nội đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026

(VTC News) -

Đêm chung kết Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 khép lại sôi động và giàu cảm xúc. Vượt qua nhiều thí sinh nổi bật, Nguyễn Phương Linh – người đẹp đến từ Hà Nội - giành ngôi vị cao nhất, trở thành Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026. Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Trần Mỹ Lan, Á hậu 2 là Nguyễn Huy Ngọc Bảo Trân.

Nguyễn Phương Linh (giữa) đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026.

Nguyễn Phương Linh sinh năm 2000, có vóc dáng cân đối, chiều cao 1,71 m, số đo 83-62-94 cm. Cô sở hữu gương mặt khả ái cùng phong thái trình diễn tự tin.

Hiện cô học Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại Đại học Kinh tế Quốc dân, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Marketing tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Sự kết hợp giữa nhan sắc hài hòa và nền tảng học vấn vững vàng giúp Phương Linh được đánh giá cao ngay từ những vòng đầu.

Trước Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026, Nguyễn Phương Linh từng lọt Top 10 Người đẹp Du lịch tại Miss World Vietnam 2023.

Trở lại đường đua nhan sắc với tâm thế trưởng thành hơn, cô xem cuộc thi lần này là cơ hội để học hỏi, trải nghiệm và mở rộng hiểu biết về văn hóa, con người và các vùng đất Việt Nam.

“Với tôi, đây không đơn thuần là sân chơi nhan sắc, mà là môi trường rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng và tinh thần trách nhiệm xã hội”, Phương Linh chia sẻ.

Nguyễn Phương Linh sở hữu nhan sắc ngọt ngào, trong trẻo.

Trong suốt hành trình dự thi, tân hoa hậu tiếp cận mọi hoạt động với tinh thần nghiêm túc và chủ động. Những chuyến đi thực tế tìm hiểu văn hóa địa phương, gặp gỡ người dân bản địa trở thành trải nghiệm đáng nhớ, giúp cô nhận ra vai trò của người trẻ không chỉ là quảng bá hình ảnh mà còn cần thấu hiểu và tôn trọng các giá trị văn hóa trước khi lan tỏa ra cộng đồng.

Không chỉ ghi điểm trên sân khấu, Phương Linh còn gây ấn tượng bởi tinh thần học tập bền bỉ. Ngay trong thời gian tham gia cuộc thi với lịch trình dày đặc, người đẹp vẫn duy trì việc học trực tuyến đều đặn, ưu tiên hoàn thành các bài tập học thuật và giữ nhịp học ổn định.

Tân hoa hậu sở hữu nền tảng học vấn ấn tượng.

Với ngôi vị Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026, Nguyễn Phương Linh được kỳ vọng là hình mẫu người đẹp gen Z yêu văn hóa, trân trọng bản sắc dân tộc và sẵn sàng đóng góp cho cộng đồng.

Trong thời gian tới, tân hoa hậu kỳ vọng tiếp tục ghi dấu ấn qua các hoạt động xã hội, góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam hiện đại, giàu bản sắc đến công chúng trong nước và bạn bè quốc tế.

Nguyễn Phương Linh trong phần thi dạ hội.

Bên cạnh Top 3, ban giám khảo còn trao nhiều giải phụ: Người đẹp Tài năng – Nguyễn Nhật Linh; Người đẹp Hình thể – Đặng Nhật Thảo; Người đẹp Thân thiện – Nguyễn Huy Ngọc Bảo Trân; Người đẹp Truyền thông và Người đẹp được yêu thích nhất – Dương Thị Khánh Linh; Người đẹp Gương mặt khả ái – Phạm Minh Phương; Người đẹp Áo dài Việt Nam – Nguyễn Hồng Mai; Người đẹp Thời trang Dạ hội – Nguyễn Phương Linh; Người đẹp Thời trang – Nguyễn Thị Thùy Chang; Người đẹp Làn da đẹp – Trần Mỹ Lan.