Từ tranh nhau mua đến 'thoát hàng': Thị trường đất nền có chững lại?
(VTC News) -
Sau những cơn sốt đất ngắn hạn đầu năm 2025, thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn hạ nhiệt, đặc biệt là phân khúc đất nền tại các tỉnh vùng ven.
THÙY DƯƠNG
Tin mới
Tổng quan tử vi tuổi Thân năm Bính Ngọ 2026
06:57 11/01/2026
Giới trẻ
Giá vàng hôm nay 11/1: Vàng trong nước tiến sát ngưỡng 160 triệu đồng/lượng
06:52 11/01/2026
Tin giá vàng
Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định số lượng, cơ cấu tỷ lệ ngạch kiểm sát viên
06:49 11/01/2026
Tin nóng
Hoàn thành xếp ngạch công chức theo vị trí việc làm trước ngày 1/7/2027
06:32 11/01/2026
Tin nóng
Nhà ở xã hội sẽ đẩy thị trường bất động sản năm 2026
06:30 11/01/2026
Bất động sản
Chuyên gia: U23 Việt Nam ghi bàn bằng cách nào không quan trọng
06:30 11/01/2026
Bóng đá Việt Nam
U23 Việt Nam nhận mệnh lệnh quan trọng: Phải tuyệt đối tránh điều này
06:00 11/01/2026
Bóng đá Việt Nam
Dự báo thời tiết 11/1: Ngày và đêm ở miền Bắc chênh lệch 10°C, đề phòng băng giá
04:30 11/01/2026
Thời tiết
Kết quả U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc: Xác định đội đầu tiên bị loại
02:04 11/01/2026
Bóng đá Việt Nam
Cập nhật bảng xếp hạng U23 châu Á 2026 mới nhất: U23 Việt Nam nắm quyền tự quyết
01:49 11/01/2026
Bóng đá Việt Nam
Kết quả U23 Syria vs U23 Qatar, giải U23 châu Á 2026 mới nhất
01:39 11/01/2026
Bóng đá Việt Nam
Phim 'Mưa đỏ' thắng lớn tại lễ trao giải Ngôi sao xanh 2025
23:22 10/01/2026
Phim
Thủ tướng: Sớm hoàn thiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam ra thế giới
23:14 10/01/2026
Thời sự quốc tế
Kết quả U23 Iran vs U23 Uzbekistan, giải U23 châu Á 2026 mới nhất
22:48 10/01/2026
Bóng đá Việt Nam
Trước vụ 130 tấn thịt lợn bệnh công ty Đồ hộp Hạ Long vận hành ra sao?
21:45 10/01/2026
VTC NEWS TV
The Coffee House lên tiếng giữa lo ngại liên quan 130 tấn thịt lợn bệnh
21:40 10/01/2026
VTC NEWS TV
Xua đuổi tàu nước ngoài xâm phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam
21:23 10/01/2026
Tin nóng
Quốc hội chốt quy hoạch tổng thể: Mục tiêu GDP bình quân 8.500 USD vào năm 2030
21:03 10/01/2026
Chính trị
Hot girl xinh đẹp ghi 2 bàn giúp Hà Nội thắng trận ở giải U19 nữ Quốc gia 2026
21:02 10/01/2026
Bóng đá Việt Nam
Giới thiệu Bộ trưởng Lương Tam Quang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
21:02 10/01/2026
Chính trị
Vờ hỏi mua trang sức, nam thanh niên ở Đà Nẵng cướp vàng rồi tẩu thoát
20:22 10/01/2026
Bản tin 113
Người đàn ông ở Hưng Yên trả lại hơn 500 triệu đồng tiền chuyển nhầm
20:20 10/01/2026
Sống đẹp
Kết quả U23 châu Á 2026: U23 Nhật Bản thắng U23 UAE 3-0
20:12 10/01/2026
Bóng đá Việt Nam
Cục Phó A05: Chỉ vài giây, thông tin giả có thể phát tán tới hàng triệu người
20:00 10/01/2026
Tin nóng
Lần theo vali 'vô chủ' ở sân bay, triệt phá đường dây buôn lậu tôm hùm giống
19:06 10/01/2026
Bản tin 113
Cận cảnh cô giáo Việt Nam hạ gục võ sĩ MMA Thái Lan trong 90 giây
18:59 10/01/2026
Võ Thuật
Gia Lai bổ sung 11 chỉ tiêu cho sở ngành, 21 chỉ tiêu với xã phường năm 2026
18:23 10/01/2026
Đời sống
Quốc lộ 1A Văn Điển - Ngọc Hồi thành đại lộ 8 làn xe sau 15 năm
18:02 10/01/2026
Tin nóng
Vì sao Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long bị bắt?
18:00 10/01/2026
Bản tin 113
'Thiên Lôi đẹp trai nhất Táo quân': Bỏ showbiz làm kinh doanh, U50 viên mãn
17:44 10/01/2026
Sao Việt