Đóng

Từ tranh nhau mua đến 'thoát hàng': Thị trường đất nền có chững lại?

(VTC News) -

Sau những cơn sốt đất ngắn hạn đầu năm 2025, thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn hạ nhiệt, đặc biệt là phân khúc đất nền tại các tỉnh vùng ven.

THÙY DƯƠNG
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới