Tổng quan tử vi tuổi Thân năm Bính Ngọ 2026

Bước sang năm 2026, vận khí của người tuổi Thân chịu những tác động suy giảm nhất định, chủ yếu do sự quấy nhiễu của hai hung tinh lớn là Thiên Cẩu và Tang Môn. Trong môi trường công sở, bản mệnh khó nhận được sự trợ lực từ người khác, muốn đạt được thành tựu buộc phải dựa vào nỗ lực tự thân và chấp nhận đi đường vòng. Điều cốt lõi là phải điều chỉnh tâm thái, làm việc chăm chỉ, tránh oán trách trời đất.

Trong cuộc sống thường ngày, cần tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật, tuyệt đối tránh xa tiểu nhân để không vướng vào kiện tụng hay lao lý. Hung tinh Tang Môn cảnh báo nguy cơ bệnh tật nghiêm trọng, thậm chí liên quan đến sinh tử, do đó nên hạn chế lui tới những nơi có trường khí thấp như bệnh viện, nghĩa trang để bảo vệ sức khỏe.

Tuy nhiên, người tuổi Thân không cần quá lo lắng. Năm Bính Ngọ 2026 vẫn có sự hiện diện của cát tinh Bát Tọa, giúp thúc đẩy vận trình học tập. Việc tích cực trau dồi kiến thức mới sẽ mang lại sự phát triển vượt bậc. Ngoài ra, do ảnh hưởng của sát tinh Hồng Diễm, người độc thân có cơ hội thoát ế cao, nhưng người đã kết hôn cần cảnh giác với những rắc rối tình cảm ngoài luồng.

Để gia tăng vận khí, người tuổi Thân có thể mang theo vật phẩm Cát Sư Tứ Đào (Sư tử dâng đào) để cầu bình an, vạn sự đại cát.

Người tuổi Thân năm 2026 nên cảnh giác cao độ. Ảnh: XHS

Tử vi tuổi Thân năm Bính Ngọ 2026: Vận trình sự nghiệp

Năm 2026, người tuổi Thân cần đặc biệt cảnh giác với hung tinh Thiên Cẩu. Sao này thường mang đến sự quấy rối vô cớ từ tiểu nhân, tạo nên những tai bay vạ gió khó tránh. Chiến lược tốt nhất là cẩn trọng, hạn chế tiếp xúc và tranh chấp với những đối tượng này để tránh rắc rối leo thang.

Trong công việc, thái độ cần thiết là sự tận tụy, "chân đạp đất, đầu đội trời", tuyệt đối không được lười biếng. Bên cạnh việc hoàn thành tốt nhiệm vụ, cần khéo léo duy trì mối quan hệ hài hòa với đồng nghiệp và cấp trên. Năm nay, áp lực về cả thể chất lẫn tinh thần sẽ rất lớn, cảm giác mệt mỏi thường trực. Bản mệnh nên sắp xếp các chuyến du lịch ngắn ngày hoặc nghỉ phép để tái tạo năng lượng, đảm bảo trạng thái tốt nhất cho guồng quay công việc.

Vận trình tài lộc của người tuổi Thân năm 2026

Tài vận năm nay không mấy lạc quan. Thu nhập chính (Chính Tài) tương đối ổn định, nhưng thu nhập phụ (Thiên Tài) biến động mạnh, thậm chí có thể không có khoản thu nào. Đối với các giao dịch tài chính lớn, cần duy trì sự cảnh giác cao độ, tránh lơ là dẫn đến tổn thất kinh tế nặng nề, thậm chí khánh kiệt.

Năm nay gặp hạn Thất Sát, báo hiệu nguy cơ tứ bề thọ địch, dễ vướng vào kiện tụng có nguồn gốc từ tiền bạc. Cần giữ thái độ đề phòng ngay cả với người thân tín, không nên tiết lộ tất cả bí mật để tránh rơi vào bẫy. Người kinh doanh cần phòng ngừa cạnh tranh ác ý, đối phó bằng các biện pháp hợp pháp để bảo vệ quyền lợi. Ngoài ra, sức khỏe của người lớn tuổi trong nhà có thể chuyển biến xấu, đòi hỏi chi phí phẫu thuật và điều trị lớn, người tuổi Thân cần chuẩn bị tâm lý và dự phòng tài chính cho khoản chi này.

Vận trình tình cảm của người tuổi Thân năm 2026

Về tình cảm, năm nay gặp sao Hồng Diễm. Đây không phải là sao đào hoa chính thống nên không thể lạc quan mù quáng. Việc đầu tư quá nhiều tâm sức vào một mối quan hệ chưa rõ ràng có thể dẫn đến tổn thương sâu sắc. Đặc biệt khi chưa hiểu rõ đối phương, không nên hy sinh quá nhiều để tránh gặp phải kẻ lừa tình, dẫn đến mất cả tình lẫn tiền.

Đối với người tuổi Thân sinh năm 1992, áp lực kết hôn từ gia đình và bạn bè trong năm 2026 là rất lớn. Tuy nhiên, không nên vì thế mà nhắm mắt đưa chân, hôn nhân đại sự cần suy xét kỹ lưỡng. Với người đã kết hôn, cần đề phòng kiếp đào hoa, chú trọng giao tiếp với bạn đời, tránh tranh cãi vì những chuyện nhỏ nhặt.

Vận trình sức khỏe của người tuổi Thân năm 2026

Sức khỏe là phương diện cần lưu tâm đặc biệt do hung tinh Thiên Cẩu nhập cung. Nguy cơ xảy ra tai nạn chảy máu là hiện hữu, do đó khi tham gia giao thông hay đi bộ đều phải cẩn thận. Nếu có kế hoạch du lịch, cần chuẩn bị kỹ lưỡng về lộ trình, giấy tờ và thuốc men.

Bên cạnh sức khỏe bản thân, hung tinh Tang Môn cảnh báo về bệnh trọng và tang chế đối với người cao tuổi trong gia đình. Cần đưa người già đi khám định kỳ, can thiệp y tế ngay khi có dấu hiệu bất thường. Trong năm nay, nếu không phải là người thân thiết hoặc ruột thịt, tốt nhất nên hạn chế đi thăm bệnh.

Tử vi người tuổi Thân năm 2026 theo năm sinh

Tuổi Thân sinh năm 1956 (71 tuổi)

Bước sang tuổi 71, vận thế tổng thể khá tốt. Nhờ quý nhân phù trợ, nhiều nguy cơ được hóa giải trong gang tấc. Gia đạo dù có tranh chấp cũng sớm hòa giải. Năm nay gia đình đón nhiều tin vui như cưới hỏi, thêm cháu hoặc chuyển nhà, giúp tinh thần bản mệnh phấn chấn. Tuy nhiên, cần lưu ý sao Tang Môn ảnh hưởng đến sức khỏe người thân, nên nhắc nhở mọi người kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Tuổi Thân sinh năm 1968 (59 tuổi)

Vận thế ổn định. Tài vận được cát tinh hỗ trợ, có quý nhân chỉ điểm trong đầu tư, hứa hẹn thu hoạch tốt nếu chọn đúng dự án. Tuy nhiên, về tình cảm cần cảnh giác với đào hoa xấu, đề phòng ngoại tình. Người đã kết hôn không nên quá thân mật với bạn bè khác giới để tránh hiểu lầm. Do ảnh hưởng của Thiên Cẩu, tâm trạng dễ cáu gắt, dạ dày khó chịu. Nên ăn uống thanh đạm, hạn chế rượu bia và tốt nhất là cai thuốc lá, rượu bia ở tuổi xế chiều.

Tuổi Thân sinh năm 1980 (47 tuổi)

Vận trình tương đối ổn định, sự nghiệp có quý nhân giúp đỡ nên làm ít công to. Tuy nhiên, gia vận không tốt, người thân có thể gặp tai ương khiến bản mệnh buồn phiền, lo âu. Áp lực từ công việc và gia đình dễ gây ra các vấn đề tâm lý, mất ngủ. Nam giới cần chú ý bệnh tiết niệu, nữ giới đề phòng bệnh phụ khoa, cần đi khám ngay khi thấy khó chịu.

Tuổi Thân sinh năm 1992 (35 tuổi)

Chịu nhiều tác động từ ngoại cảnh, sự nghiệp và tài vận biến động mạnh. Sự điều chuyển trong công việc có thể gây ra tâm lý phản kháng, bất mãn, ảnh hưởng đến tiến độ và quan hệ đồng nghiệp. Chính Tài ổn định nhưng Thiên Tài (tài lộc phụ) không lý tưởng, cần thận trọng khi đầu tư để tránh sập bẫy. Người độc thân có thể gặp đối tượng tốt, nhưng ở độ tuổi này cần nghiêm túc và tỉnh táo, tránh yêu đương vì áp lực mà vướng vào mối quan hệ kém chất lượng.

Tuổi Thân sinh năm 2004 (23 tuổi)

Ở độ tuổi sung sức, một số đã đi làm, số khác còn đi học. Vận thế khá bình lặng. Dù đối mặt với thách thức nhưng chỉ cần giữ tinh thần cầu tiến sẽ thúc đẩy mọi việc suôn sẻ. Tài vận biến động, người mới đi làm thu nhập thấp cần tránh tiêu xài tùy hứng hay thấu chi kẻo lâm vào khủng hoảng tài chính. Cần tránh thức khuya, ăn uống thiếu lành mạnh để bảo vệ sức khỏe.

Tuổi Thân sinh năm 2016 (11 tuổi)

Bước vào tuổi thiếu niên, trẻ gặp nhiều áp lực học tập. Nếu không giữ vững tâm lý hoặc bị tác động xấu từ bên ngoài, thành tích dễ sa sút. Phụ huynh nên tạo môi trường yên tĩnh, giữ hòa khí gia đình để trẻ tập trung học hành. Về an toàn, trẻ đang tuổi hiếu động, cần tránh các môn thể thao nguy hiểm để phòng ngừa té ngã, chấn thương.

Tử vi tuổi Thân năm 2026 theo từng tháng (Âm lịch)

Tháng 1: Khởi đầu năm mới không mấy thuận lợi, hung tinh tác quái khiến mọi việc trắc trở. Thời tiết còn lạnh, người lớn tuổi cần chú ý giữ ấm. Không nên du lịch đến nơi quá lạnh, ưu tiên vùng ấm áp. Tài vận kém, người kinh doanh nên thủ thế, tránh đầu tư mạo hiểm.

Tháng 2: Vận thế đảo chiều tích cực. Sự nghiệp có cát tinh hỗ trợ, cơ hội thăng tiến mở ra. Người mới đi làm dù cạnh tranh khốc liệt nhưng nỗ lực sẽ được đền đáp. Tài vận tăng tiến, đặc biệt là thu nhập chính. Tuy nhiên, cần chú ý các khoản chi nhỏ hoặc tiền phạt, xem như của đi thay người.

Tháng 3: Cơ hội sự nghiệp xuất hiện nhiều, thuận lợi cho việc ký kết hợp đồng hoặc thi cử nhờ quý nhân giúp đỡ. Cần biết ơn và tích lũy nhân mạch. Dù thời tiết ấm dần nhưng vẫn là mùa bệnh, gia đình có người già trẻ nhỏ cần lưu ý sức khỏe.

Tháng 4: Được cát tinh soi chiếu, vận thế không đáng lo ngại. Cơ hội công việc dần lộ diện, khủng hoảng nhân sự trước đó được hóa giải. Đây là thời điểm tốt để thể hiện bản thân. Nên tự tay xử lý công việc để hưởng thành quả xứng đáng.

Tháng 5: Hung tinh gây nhiễu loạn nhân duyên. Trong công việc và cuộc sống cần tránh xa thị phi, không bình luận chuyện người khác. Cấp quản lý cần chú ý tiểu tiết trong phân công nhân sự, thưởng phạt phân minh để tránh điều tiếng.

Tháng 6: Vận trình tình cảm chuyển biến tốt. Mâu thuẫn vợ chồng được hóa giải, tình cảm thêm bền chặt. Người độc thân có vận đào hoa tốt trong các buổi tụ họp. Tuy nhiên, cần tỉnh táo để chọn được lương duyên thực sự.

Tháng 7: Vận thế ổn định, cát tinh trợ lực giúp công việc hanh thông, gặp được người nâng đỡ. Bản mệnh cần nhớ ơn và tiếp tục mở rộng quan hệ. Đồng thời, cần biết giấu mình chờ thời, tránh tự mãn khi có chút thành tích kẻo tiểu nhân ghen ghét.

Tháng 8: Vận thế bình thường, không có biến cố lớn nhưng cũng thiếu điểm sáng. Người tiêu xài hoang phí cần lên kế hoạch tài chính. Người thích đầu tư nên quan sát và tích lũy, không nên mù quáng chạy theo đám đông khi thấy người khác kiếm được tiền.

Tháng 9: Tháng đáng mong chờ về tình cảm. Cát tinh giúp người độc thân gặp gỡ đối tượng ưng ý, có cơ hội thoát ế nhanh chóng. Tuy nhiên, người có quan niệm tình cảm chưa chín chắn cần cẩn trọng, vận đào hoa quá vượng có thể biến thành đào hoa xấu nếu bắt cá hai tay.

Tháng 10: Sự nghiệp bất ổn do hung tinh quấy phá, mưu sự khó thành, dễ nảy sinh mâu thuẫn thị phi. Tính đa nghi nhạy cảm có thể làm rạn nứt quan hệ đồng nghiệp. Tài vận biến động, người trẻ mới đi làm dễ rơi vào khủng hoảng tài chính do chi tiêu cho tiệc tùng mà không có kế hoạch.

Tháng 11: Vận thế đầu tháng tốt nhưng cuối tháng xấu, mọi việc dần vượt khỏi tầm kiểm soát. Công việc gặp vấn đề nan giải, tiểu nhân ngáng đường. Giai đoạn này không nên tự gây áp lực, tránh nóng vội kẻo dục tốc bất đạt.

Tháng 12: Tháng cuối năm, các cặp đôi dễ bất đồng quan điểm về giáo dục con cái nhưng sẽ sớm hòa giải. Về sức khỏe, người trung niên mắc bệnh mãn tính nên cai rượu bia và các thói quen xấu để bảo vệ cơ thể.

