Những cây phong thủy hợp với người tuổi Thân

(VTC News) -

Người tuổi Thân vốn thông minh, nhanh nhẹn, khéo léo trong giao tiếp và có duyên trong công việc. Tuy nhiên, họ thường mang nét tính cách hơi nóng vội, thích mạo hiểm và có phần khó giữ sự ổn định lâu dài. Việc lựa chọn cây phong thủy hợp với người tuổi Thân không chỉ mang ý nghĩa trang trí hay thanh lọc không gian sống, mà còn được kỳ vọng sẽ giúp bổ trợ vận khí, cân bằng tính cách và thu hút tài lộc, may mắn cho chủ nhân.

Theo ngũ hành, mỗi mệnh có màu sắc và hành tương sinh – tương khắc riêng. Do đó, khi chọn cây phong thủy, người tuổi Thân nên dựa vào mệnh ngũ hành của mình để lựa chọn đúng loại cây phù hợp.

Khi chọn cây phong thủy, người tuổi Thân nên dựa vào mệnh ngũ hành của mình để lựa chọn đúng loại cây phù hợp.

Cây phong thủy hợp với người tuổi Thân mệnh Mộc

Người mệnh Mộc đại diện cho sức sống, sự phát triển và sáng tạo. Họ hợp với màu xanh lá cây, xanh dương – là màu của hành Mộc và hành Thủy (Thủy sinh Mộc). Do đó, người tuổi Thân mệnh Mộc nên chọn những loại cây có lá xanh tươi, dáng khỏe mạnh, tượng trưng cho sự sinh sôi.

Cây phong thủy hợp mệnh Mộc:

- Cây kim tiền: Lá xanh mướt, tròn đầy, tượng trưng cho tiền tài dồi dào.

- Cây ngọc bích: Được cho là mang lại may mắn và giúp công việc hanh thông.

- Cây trầu bà xanh: Có khả năng hút năng lượng xấu, được cho là giúp chủ nhân gặp nhiều quý nhân.

- Cây vạn niên thanh: Biểu tượng cho sự trường thọ, hạnh phúc viên mãn.

- Cây tùng bồng lai, cau tiểu trâm: Giúp tăng cường sinh khí, cải thiện vận tài.

Cây tùng bồng lai.

Lưu ý: Người mệnh Mộc nên tránh cây có màu trắng, bạc hoặc vàng kim vì đây là màu thuộc hành Kim (Kim khắc Mộc).

Cây phong thủy hợp với người tuổi Thân mệnh Kim

Người mệnh Kim có bản lĩnh, tư duy logic và khả năng lãnh đạo tốt. Tuy nhiên, họ dễ cứng nhắc, bảo thủ và khó thay đổi. Vì vậy, người tuổi Thân mệnh Kim nên chọn cây giúp hóa giải tính khô cứng, tăng linh hoạt và thu hút tài lộc.

Màu sắc phù hợp: Trắng, bạc, vàng, nâu đất – đại diện cho hành Kim và Thổ (Thổ sinh Kim). Cây phong thủy phù hợp:

- Cây lan chi: Dễ chăm, lá trắng xanh thanh thoát – mang năng lượng cân bằng.

Cây ngọc ngân: Lá có đốm trắng bạc, hợp với bản mệnh và có ý nghĩa thu hút may mắn.

- Cây bạch mã hoàng tử: Biểu tượng cho sự thăng tiến, quyền lực, quý nhân phù trợ.

- Cây kim ngân: Mang ý nghĩa hút tài khí, tăng vượng khí tiền bạc.

- Cây cung điện vàng: Lá viền vàng hợp màu bản mệnh, được cho giúp công việc suôn sẻ.

Nên tránh: Cây màu đỏ, hồng, cam (thuộc Hỏa, mà Hỏa khắc Kim).

Cây phong thủy hợp với người tuổi Thân mệnh Thủy

Mệnh Thủy tượng trưng cho nước – mềm mại, linh hoạt, trí tuệ và sáng tạo. Tuy nhiên, người mệnh Thủy dễ dao động, thiếu quyết đoán. Để cân bằng năng lượng, nên chọn cây màu xanh dương, xanh lá hoặc trắng, và tốt nhất là cây có dáng mềm mại, rủ nhẹ. Cây phong thủy hợp mệnh Thủy:

- Cây phát tài thủy (cây lộc để nước): Tên gọi mang ý nghĩa giàu sang, phú quý.

- Cây lan Ý: Giúp thanh lọc không khí và tạo cảm giác yên bình, tinh tế.

- Cây cung điện vàng hoặc ngọc ngân: Có ánh trắng, hợp hành Kim – Kim sinh Thủy.

- Cây dây nhện: Biểu trưng cho trí tuệ, sự thông minh – rất hợp với tính cách tuổi Thân.

- Cây tùng la hán: Tăng cường sự bền vững và ổn định tài lộc.

Người mệnh Thủy nên trồng cây trong chậu thủy tinh có nước hoặc đặt gần bể cá, bình nước để tăng năng lượng Thủy.

Cây phong thủy hợp với người tuổi Thân mệnh Hỏa

Mệnh Hỏa đại diện cho nhiệt huyết, đam mê và khát vọng thành công. Người mệnh Hỏa thường mạnh mẽ, có tố chất lãnh đạo, nhưng đôi khi bốc đồng. Cây phong thủy hợp tuổi này có màu đỏ, cam, hồng, tím (màu bản mệnh) hoặc xanh lá cây (Mộc sinh Hỏa).

Gợi ý cây phong thủy hợp mệnh Hỏa:

- Cây hồng môn: Hoa đỏ tươi rực rỡ, mang lại danh tiếng và may mắn.

- Cây phú quý: Tên gọi và sắc đỏ hồng tượng trưng cho tài lộc, hưng thịnh.

- Cây trạng nguyên: Biểu tượng cho thành công, thăng tiến trong sự nghiệp.

- Cây cẩm nhung đỏ: Tăng năng lượng tích cực, giúp tinh thần lạc quan.

Cây cẩm nhung đỏ.

- Cây vạn lộc: Cái tên nói lên tất cả – thu hút tài khí và vận đỏ.

Tránh chọn cây có màu đen, xanh nước biển – thuộc hành Thủy (Thủy khắc Hỏa).

Cây phong thủy hợp với người tuổi Thân mệnh Thổ

Mệnh Thổ đại diện cho sự bền vững, đáng tin và kiên định. Người tuổi Thân mệnh Thổ thường có nền tảng tốt song đôi khi bảo thủ, thiếu linh hoạt. Vì vậy, cây phong thủy hợp tuổi này nên giúp kích hoạt năng lượng dồi dào, thu hút tài lộc, tạo sự mới mẻ. Màu hợp: Nâu, vàng, đỏ, hồng, tím (Hỏa sinh Thổ).

Các loại cây hợp mệnh Thổ:

- Cây lưỡi hổ: Tượng trưng cho sức mạnh, có ý nghĩa bảo vệ chủ nhân khỏi vận xui.

- Cây sen đá nâu, sen đá đỏ: Tượng trưng cho sự bền bỉ, sung túc và may mắn.

- Cây cẩm nhung hồng: Màu sắc tươi sáng, kích hoạt năng lượng Hỏa sinh Thổ.

- Cây hồng phát lộc: Thân đỏ rực rỡ, hợp mệnh và có ý nghĩa giúp gia tăng thịnh vượng.

Tránh chọn cây có lá màu xanh dương, xanh đậm hoặc đen (thuộc hành Thủy – khắc Thổ).

Gợi ý trưng bày cây phong thủy cho người tuổi Thân

Tại nơi làm việc: Nên đặt chậu cây nhỏ trên bàn làm việc ở hướng Đông Nam hoặc Nam để kích hoạt cung tài lộc và danh vọng.

Tại phòng khách: Chọn chậu lớn (kim tiền, phát tài, hồng môn) đặt gần cửa ra vào để đón vận khí tốt.

Phòng ngủ hoặc phòng đọc sách: Ưu tiên cây nhỏ, lá mềm (lan Ý, ngọc bích, cung điện vàng) giúp thư giãn và cân bằng năng lượng.

Tránh đặt cây chết, khô héo hoặc lá úa vì sẽ tạo năng lượng xấu, ảnh hưởng đến sức khỏe và vận may.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo.