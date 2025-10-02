Trong 12 con giáp, tuổi Ngọ (ngựa) thường được gắn liền với hình ảnh tự do, phóng khoáng, yêu thích trải nghiệm và giàu tinh thần xông pha. Người tuổi Ngọ thường có tính cách cởi mở, nhanh nhẹn, làm việc hăng say nhưng cũng đôi khi nóng nảy, vội vàng.
Theo phong thủy, việc lựa chọn cây cảnh phù hợp để trồng trong nhà, nơi làm việc hay bày trí trên bàn làm việc không chỉ giúp mang lại vượng khí, tài lộc mà còn hỗ trợ cân bằng tâm tính, giúp người tuổi Ngọ gặt hái thành công và có cuộc sống bình an. Vậy đâu là những cây phong thủy hợp với người tuổi Ngọ?
Để chọn cây phong thủy hợp mệnh một cách chính xác, cần xét tuổi Ngọ trong ngũ hành theo năm sinh. Mỗi mệnh trong ngũ hành sẽ có những loại cây phù hợp riêng, dựa theo màu sắc, dáng cây và ý nghĩa phong thủy.
Theo quan niệm phong thủy, người tuổi Ngọ nếu chọn đúng cây hợp mệnh sẽ giúp phát huy thế mạnh vốn có như sự thông minh, nhanh nhạy, sáng tạo; đồng thời tiết chế những hạn chế như bốc đồng, nóng vội.
Người mệnh Kim hợp với màu trắng, xám, ánh kim và được tương sinh bởi mệnh Thổ (màu vàng, nâu). Do đó, người tuổi Ngọ mệnh Kim nên chọn các loại cây:
Tránh chọn cây có màu sắc chủ đạo là đỏ, hồng, cam (thuộc Hỏa, khắc Kim).
Mệnh Thủy hợp màu xanh dương, đen; tương sinh từ mệnh Kim (trắng, ánh kim). Theo quan niệm phong thủy, những loại cây phù hợp gồm:
Nên hạn chế chọn cây quá nhiều màu vàng, nâu đất (thuộc Thổ, khắc Thủy).
Người mệnh Hỏa hợp màu đỏ, hồng, cam, tím; tương sinh từ Mộc (màu xanh lá). Các loại cây thích hợp gồm:
Nên tránh trồng cây màu xanh nước biển hoặc đen (thuộc Thủy, khắc Hỏa).
Mệnh Thổ hợp màu vàng, nâu; tương sinh từ Hỏa (đỏ, hồng, cam, tím). Cây hợp phong thủy hợp người tuổi Ngọ mệnh Hỏa gồm:
Nên tránh chọn cây quá nhiều sắc xanh lá đậm (Mộc khắc Thổ).
Người mệnh Mộc hợp màu xanh lá, xanh lục; tương sinh từ Thủy (đen, xanh dương). Những loại cây phù hợp gồm:
Nên tránh trồng cây có màu trắng, ánh kim (thuộc Kim, khắc Mộc).
Theo quan niệm phong thủy, việc chọn cây cảnh hợp mệnh giúp kích hoạt vận khí tốt, mang đến cơ hội thuận lợi trong công việc và kinh doanh; cân bằng tính cách. Người tuổi Ngọ thường bốc đồng, vội vàng, việc chọn cây phong thủy hợp mệnh được cho là có thể tạo không gian tĩnh lặng, giúp họ bình tâm và sáng suốt hơn.
Nhiều loại cây có tác dụng thanh lọc không khí, loại bỏ độc tố, tạo môi trường sống trong lành.
Lưu ý: Cần đặt cây ở vị trí thoáng sáng, tránh để cây khô héo, úa tàn vì sẽ tạo nguồn năng lượng xấu; thường xuyên chăm sóc, tưới nước, cắt tỉa lá để cây luôn xanh tốt, tượng trưng cho vận khí dồi dào.
Một chậu cây nhỏ trên bàn làm việc hay một cây xanh đặt trong phòng khách không chỉ làm đẹp không gian sống, mà còn là bí quyết để người tuổi Ngọ giữ vững tinh thần, cân bằng tâm tính và đón nhận nhiều cơ hội tốt đẹp trong tương lai.
(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo.