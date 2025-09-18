Những cây phong thủy hợp với người tuổi Mão

(VTC News) -

Người tuổi Mão sinh vào các năm: 1951 (Tân Mão), 1963 (Quý Mão), 1975 (Ất Mão), 1987 (Đinh Mão), 1999 (Kỷ Mão), 2011 (Tân Mão), 2023 (Quý Mão)... Nhìn chung, người tuổi Mão có tính cách mềm mỏng, hòa đồng, giàu lòng nhân ái và luôn biết cách giữ hòa khí trong mọi mối quan hệ. Họ thường được bạn bè, đồng nghiệp và gia đình yêu quý. Tuy nhiên, vì quá hiền lành, đôi khi họ dễ bỏ lỡ cơ hội hoặc bị người khác lợi dụng.

Theo quan niệm phong thủy, việc lựa chọn cây cảnh hợp tuổi không chỉ giúp trang trí không gian sống mà còn có thể mang lại nguồn năng lượng tích cực, hỗ trợ sự nghiệp, tình duyên và sức khỏe. Mỗi tuổi Mão theo ngũ hành của năm sinh cụ thể sẽ phù hợp với những loại cây phong thủy khác nhau.

Cây phong thủy hợp với từng tuổi Mão theo ngũ hành

Tuổi Tân Mão (1951, 2011) – mệnh Mộc

Người Tân Mão mang mệnh Mộc, hợp với màu xanh lá cây và xanh dương, kỵ màu trắng và vàng. Vì thế, những loại cây có màu xanh mướt, dáng thẳng sẽ rất phù hợp.

- Cây trúc nhật: Mang ý nghĩa trường thọ, sức sống bền bỉ, phù hợp với sự kiên nhẫn và nhân hậu của tuổi Mão mệnh Mộc.

Trúc nhật - cây phong thủy hợp với người tuổi Mão mệnh mộc.

- Cây vạn niên thanh: Giúp thanh lọc không khí, mang đến sự hanh thông và bình an.

- Cây cau tiểu trâm: Biểu tượng cho sự thăng tiến, giúp tuổi Tân Mão thêm phần vững vàng trong sự nghiệp.

Tuổi Quý Mão (1963, 2023) – mệnh Kim

Người Quý Mão thuộc mệnh Kim, hợp với màu trắng, xám, ánh kim, và tương sinh với màu vàng, nâu đất. Họ nên chọn những loại cây có lá màu sáng, thân vững chắc.

- Cây kim ngân: Biểu tượng giàu sang, phú quý, hợp nhất với người mệnh Kim.

- Cây ngọc ngân: Lá xanh đốm trắng, không chỉ đẹp mắt mà còn tượng trưng cho sự may mắn và tài lộc.

- Cây bạch mã hoàng tử: Mang dáng vẻ quý phái, phù hợp với người mệnh Kim có tính cách thanh lịch.

Tránh chọn những loại cây màu đỏ hoặc xanh đậm, vì thuộc hành Hỏa và Mộc, vốn khắc Kim.

Tuổi Ất Mão (1975) – mệnh Thủy

Người tuổi Ất Mão mệnh Thủy, hợp màu xanh dương, đen, trắng, bạc. Những loại cây thủy sinh hoặc cây có dáng mềm mại sẽ đặc biệt phù hợp.

- Cây phát tài búp sen: Có thể trồng trong nước, biểu trưng cho tài lộc và sự thăng tiến.

- Cây lưỡi hổ: Giúp xua đuổi tà khí, mang lại sự an toàn và tăng cường ý chí.

- Cây thủy tùng: Vừa đẹp vừa mang ý nghĩa trường thọ, gắn liền với sự bền bỉ.

Đặc biệt, người Ất Mão có thể trồng cây trong chậu nước, đặt vài viên sỏi trắng để tăng năng lượng phong thủy.

Tuổi Đinh Mão (1987) – mệnh Hỏa

Người Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, hợp màu đỏ, cam, tím, hồng và xanh lá cây (do Mộc sinh Hỏa). Họ thường nhiệt huyết, sôi nổi, dễ đạt thành công nếu biết cân bằng cảm xúc.

- Cây hồng môn: Với sắc đỏ rực rỡ, mang lại may mắn, tình duyên thuận lợi và sự nghiệp thăng hoa.

- Cây phú quý: Lá xanh viền đỏ, tên gọi đã thể hiện sự giàu sang, vinh hiển.

- Cây trạng nguyên: Biểu tượng cho sự thành đạt, thích hợp đặt trên bàn học, bàn làm việc để thi cử, công danh thuận lợi.

Người mệnh Hỏa nên hạn chế cây có màu đen hoặc xanh nước biển vì Thủy khắc Hỏa.

Hồng môn - cây phong thủy hợp với người tuổi Mão mệnh Hỏa. (Ảnh: Taste)

Tuổi Kỷ Mão (1999) – mệnh Thổ

Người tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, hợp màu vàng, nâu đất, đỏ, hồng, cam, tím (do Hỏa sinh Thổ). Đây là những người chăm chỉ, đáng tin cậy, thường gặt hái thành quả nhờ sự bền bỉ.

- Cây lưỡi hổ viền vàng: Giúp gia tăng may mắn, bảo vệ gia chủ khỏi những điều xấu.

- Cây sen đá nâu: Dáng nhỏ gọn, màu sắc đặc trưng hợp mệnh Thổ, mang ý nghĩa bền chặt và kiên định.

- Cây lan quân tử: Biểu trưng cho sự cao quý, thịnh vượng và trí tuệ.

Người mệnh Thổ nên tránh cây có màu xanh lá cây quá đậm vì Mộc khắc Thổ.

Vị trí và cách chăm sóc cây phong thủy cho tuổi Mão

Bên cạnh việc chọn đúng loại cây, vị trí đặt cây cũng rất quan trọng trong phong thủy. Người tuổi Mão có thể tham khảo:

- Phòng khách: Đặt cây lớn như cau tiểu trâm, kim ngân hoặc trúc nhật để thu hút năng lượng tích cực, tạo không gian mát mẻ.

- Bàn làm việc: Nên chọn cây nhỏ gọn như sen đá, kim tiền mini, ngọc ngân để hỗ trợ công việc suôn sẻ.

- Ban công hoặc cửa sổ: Có thể trồng hoa trạng nguyên, phú quý hoặc hồng môn để tạo điểm nhấn rực rỡ.

Ngoài ra, tuổi Mão cần chú ý chăm sóc cây thường xuyên, tránh để cây héo úa. Trong phong thủy, cây chết hoặc khô héo có thể mang đến vận xui, ảnh hưởng xấu đến năng lượng trong nhà.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo.