Những cây phong thủy hợp với người tuổi Sửu

(VTC News) -

Việc lựa chọn cây phong thủy hợp tuổi được nhiều người xem là cách hỗ trợ cân bằng năng lượng, thu hút tài lộc và hóa giải những hạn chế trong tính cách.

Trong 12 con giáp, tuổi Sửu (con trâu) được xem là biểu tượng của sự chăm chỉ, kiên định, cần cù và có trách nhiệm. Người tuổi Sửu thường chân thành, sống thực tế, có tinh thần bền bỉ và đáng tin cậy. Tuy nhiên, đôi khi sự bảo thủ, khô khan và thiếu linh hoạt lại khiến họ bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt trong công việc cũng như cuộc sống. Vậy đâu là cây phong thủy hợp với người tuổi Sửu?

Theo quan niệm Á Đông, tuổi Sửu đại diện cho sự bền bỉ, ổn định. Những người tuổi này thường xây dựng sự nghiệp bằng sự kiên trì hơn là sự nhanh nhạy.

Do đó, cây phong thủy phù hợp cần mang lại sự dẻo dai và sức mạnh nội tại, giúp họ kiên định nhưng không bảo thủ; nguồn năng lượng tươi mới, khơi mở tư duy sáng tạo, giúp họ bắt kịp thời cơ; tài lộc, thịnh vượng, vì tuổi Sửu thường hướng tới cuộc sống ổn định và sung túc; sự hài hòa trong gia đạo, vì người tuổi Sửu thường đề cao trách nhiệm gia đình.

Những cây phong thủy hợp với từng tuổi Sửu theo ngũ hành

Ngoài yếu tố tuổi, người ta còn xét đến mệnh ngũ hành (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ) ứng với năm sinh để lựa chọn cây hợp phong thủy.

Người tuổi Sửu mệnh Kim (Tân Sửu 1961, Quý Sửu 1973)

Người mệnh Kim thường mạnh mẽ, quyết đoán nhưng dễ rơi vào cứng nhắc. Cây hợp mệnh Kim nên có màu trắng, vàng, xám, ánh kim hoặc nâu đất, như:

- Cây bạch mã hoàng tử: Biểu tượng của sự thăng tiến, giúp tuổi Sửu mệnh Kim thuận lợi trong sự nghiệp.

Bạch mã hoàng tử - cây phong thủy hợp với người tuổi Sửu.

- Cây lan Ý: Có ý nghĩa mang lại sự bình an, hóa giải mâu thuẫn, tạo sự cân bằng trong cuộc sống.

- Cây kim tiền: Tượng trưng cho tài lộc, tiền tài viên mãn.

- Cây ngọc ngân: Lá xanh đốm trắng, được cho là giúp thu hút năng lượng tích cực và vận may.

Người tuổi Sửu mệnh Mộc (Ất Sửu 1985)

Mệnh Mộc thường nhân hậu, bao dung, có chí tiến thủ nhưng đôi khi cảm tính. Cây hợp mệnh Mộc nên có màu xanh lá hoặc xanh đậm như:

- Cây trúc Nhật: mang ý nghĩa kiên cường, thanh cao, đem lại sự bình an và may mắn.

- Cây ngọc bích (phỉ rhúy): Được cho là giúp chiêu tài, giữ lộc, đặc biệt hợp với những người làm kinh doanh.

Cây ngọc bích (phỉ rhúy) hợp với người tuổi Sửu mệnh Mộc (Ất Sửu 1985).

- Cây thiết mộc lan: Thu hút vượng khí, đem lại sự hưng thịnh cho gia đình.

- Cây cau tiểu trâm: Thanh lọc không khí, đồng thời tượng trưng cho sự thăng tiến, bền bỉ.

Người tuổi Sửu mệnh Thủy (Đinh Sửu 1997)

Mệnh Thủy thông minh, linh hoạt, giỏi giao tiếp nhưng dễ lo lắng, thiếu kiên định. Cây hợp mệnh Thủy nên có màu xanh dương, xanh nước biển, trắng hoặc đen.

- Cây lưỡi hổ Thái: Giới phong thủy cho là giúp tăng cường sức mạnh tinh thần, bảo vệ gia chủ khỏi năng lượng xấu.

- Cây lan chi: Lá mềm mại, mang lại cảm giác nhẹ nhàng, cân bằng cho người mệnh Thủy.

- Cây thanh tâm: Tên gọi mang ý nghĩa giúp an yên, giảm căng thẳng.

- Cây huy hoàng: Tượng trưng cho sự vươn lên, khẳng định bản thân.

Người tuổi Sửu mệnh Hỏa (Kỷ Sửu 1949, 2009)

Mệnh Hỏa năng động, nhiệt huyết, giàu khát vọng nhưng dễ nóng nảy, vội vàng. Cây hợp mệnh Hỏa thường có màu đỏ, hồng, cam, tím:

- Cây hồng môn: Hoa đỏ rực rỡ, tượng trưng cho tình yêu, may mắn và tài lộc.

- Cây vạn lộc: Lá đỏ pha xanh, mang lại sự thịnh vượng và danh tiếng.

Cây trạng nguyên biểu trưng cho sự thành đạt, đỗ đạt, thăng tiến.

- Cây trạng nguyên: Biểu trưng cho sự thành đạt, đỗ đạt, thăng tiến.

- Cây phú quý: Vừa hợp mệnh vừa có tên gọi cát tường, với ý nghĩa đem lại giàu sang phú quý.

Người tuổi Sửu mệnh Thổ (Kỷ Sửu 1949, Tân Sửu 1961, Canh Sửu 2009)

Người mệnh Thổ hiền lành, trung thực, đáng tin cậy, nhưng đôi khi hơi chậm chạp. Cây hợp mệnh Thổ nên có màu vàng, nâu hoặc đỏ:

- Cây sen đá nâu: Tượng trưng cho sự bền bỉ, tình cảm vững chắc.

- Cây xương rồng: Thể hiện sức mạnh kiên cường, vượt qua khó khăn.

- Cây trầu bà vàng: Mang ý nghĩa thịnh vượng, gắn kết gia đình.

- Cây cung điện vàng: Đem lại tài lộc, may mắn, sự sung túc.

Một số cây phong thủy đặc biệt hợp với tuổi Sửu

Ngoài những lựa chọn theo mệnh ngũ hành, một số cây được xem là “linh vật xanh” rất hợp với người tuổi Sửu:

- Cây kim ngân: Có ý nghĩa giúp cân bằng tài chính, thu hút sự giàu có. Nhiều người tuổi Sửu trồng kim ngân trong nhà hay văn phòng để quản lý tiền bạc khôn ngoan hơn.

- Cây đa búp đỏ: Tượng trưng cho sự vững chãi, bền bỉ – đúng với tính cách của tuổi Sửu.

- Cây phát lộc: Có ý nghĩa mang lại may mắn, thuận lợi trong công việc, đặc biệt phù hợp với người làm kinh doanh.

- Cây cau cảnh: Trồng với mục đích xua đuổi tà khí, đồng thời tạo không gian trong lành.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo.