Thủ phủ mai vàng tại Gia Lai: Mai Tết 'tràn đường' ngóng người mua

Vụ Tết năm nay đối với các nhà vườn tại thủ phủ mai vàng có thể gói gọn trong hai chữ: "khắc nghiệt" ngay từ những trận bão và lũ lụt liên tiếp đổ bộ khiến nhiều vườn mai ngập sâu trong nước. Để cứu mai, người dân đã phải bỏ thêm chi phí và nhân công chăm sóc ngày đêm. Với hy vọng mùa Tết này sẽ bù đắp lại thiệt hại nhưng thực tế, các nhà vườn như đang ngồi trên "đống lửa", thấp thỏm không yên khi sức mua của khách theo ghi nhận hiện tại chỉ đạt khoảng 20%.