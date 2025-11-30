Thủ phủ mai vàng miền Trung thất thu nặng sau thiên tai kép

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hân (43 tuổi, phường An Nhơn Đông) cho hay, đợt bão lũ lần này quá khủng khiếp, các nhà vườn trồng mai coi như mất Tết. Số thì bị bão quật, số thì lũ nhấn chìm, giờ đến cả việc số còn lại sống sót lại bị nở hoa trước Tết. "Giờ cứu được cây, chăm sóc cho các vụ sau cũng khó sống, đã khổ còn khổ gấp đôi", bà than thở.