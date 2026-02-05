Tạm dừng áp dụng Nghị định 46 về an toàn thực phẩm đến hết 15/4

(VTC News) -

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 09/2026 về việc tạm ngưng hiệu lực và điều chỉnh thời hạn áp dụng Nghị định 46/2026 quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm và Nghị quyết số 66.13/2026 quy định về công bố, đăng ký sản phẩm thực phẩm.

Sau chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và sự vào cuộc khẩn trương của các bộ, ngành, tình trạng ùn tắc hàng hóa tại một số cửa khẩu cơ bản được tháo gỡ.

Theo đó, Chính phủ quyết nghị tạm ngưng hiệu lực áp dụng Nghị định số 46/2026 và Nghị quyết số 66.13/2026 cho đến hết ngày 15/4; các văn bản này sẽ tiếp tục có hiệu lực từ ngày 16/4.

Trong thời gian tạm ngưng hiệu lực như nêu trên, Nghị định 15/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành Nghị định này tiếp tục có hiệu lực.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 4/2/2026.

Chính phủ yêu cầu trước ngày 16/4, các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Tài chính, các bộ, cơ quan liên quan, UBND các cấp chịu trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết thực hiện Nghị định số 46/2026 và Nghị quyết số 66.13/2026.

Trước đó, ngày 3/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 08 về việc tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 46/2026. Trong đó yêu cầu ban hành ngay các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 46 về kiểm tra thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu; khẩn trương giải tỏa tình trạng ách tắc tại một số cửa khẩu, bảo đảm thông quan kịp thời thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 diễn ra chiều 4/2, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xây dựng và ban hành ngay Nghị quyết của Chính phủ để tháo gỡ các vướng mắc hiện nay liên quan đến Nghị định số 46/2026, dứt khoát không để kéo dài tình trạng này.

Đồng thời, Thủ tướng một lần nữa nhắc nhở các bộ ngành, cơ quan cần hết sức lưu ý yêu cầu điều hành không giật cục, khi ban hành các văn bản quy phạm pháp luật cần quy định điều khoản chuyển tiếp cụ thể.