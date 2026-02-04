Lãnh đạo Bộ Y tế thông tin về việc gỡ vướng mắc trong triển khai Nghị định 46

(VTC News) -

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/1, phóng viên Báo Điện tử VTC News nêu thực trạng, những ngày đầu triển khai Nghị định số 46 của Chính phủ (quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm) đã xuất hiện vướng mắc trong tổ chức thực thi các quy định mới về kiểm tra Nhà nước với một số nông sản, thực phẩm tươi sống nhập khẩu.

Thủ tướng, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã có những chỉ đạo rà soát, giải quyết các vướng mắc. Phóng viên đề nghị lãnh đạo các bộ, ngành cho biết, đến nay, kết quả giải quyết các vướng mắc liên quan đến Nghị định 46 như thế nào?

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà.

Trả lời, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết, vừa qua có một số lô hàng nông sản, thủy sản, những thực phẩm tươi sống ách tắc do các đơn vị chưa sẵn sàng trong việc triển khai thực hiện kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm đối với lĩnh vực thực phẩm nhập khẩu theo Nghị định 46.

Ngay sau khi có thông tin phản ánh về những vướng mắc, với sự chỉ đạo quyết liệt từ lãnh đạo Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương cùng các bộ, ngành liên quan đã họp, đưa ra những biện pháp phù hợp tháo gỡ những vướng mắc.

"Đến chiều nay, các bộ đã họp và báo cáo, xin ý kiến để có đề xuất tham mưu với Chính phủ ra hướng dẫn thực hiện Nghị định 46. Việc này đang trình xin ý kiến", Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà nói.

Theo ông Vũ Mạnh Hà, với lĩnh vực thuộc chức năng quản lý, Bộ Y tế chưa nhận được phản ánh vướng mắc liên quan đến Nghị định 46.

Hôm nay, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thông quan đối với mặt hàng thực phẩm nhập khẩu, bảo đảm chuỗi cung ứng không bị gián đoạn và tránh phát sinh ách tắc cho doanh nghiệp.

Theo công văn, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Cục Hải quan yêu cầu các chi cục hải quan khu vực bố trí lãnh đạo, công chức trực 24/7 để kịp thời giải quyết thủ tục hải quan trong giai đoạn cao điểm, đặc biệt với các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Cục Hải quan nhấn mạnh việc ưu tiên xử lý nhanh các lô hàng thực phẩm nhập khẩu, bảo đảm hồ sơ đầy đủ theo quy định và tuân thủ hướng dẫn của các bộ chuyên ngành liên quan. Các đơn vị được yêu cầu chủ động tháo gỡ khó khăn, không để xảy ra tình trạng chậm trễ kéo dài gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Với các vướng mắc phát sinh trong quá trình làm thủ tục, các chi cục phải báo cáo ngay về Cục Hải quan (qua Ban Giám sát quản lý) để kịp thời xử lý. Riêng số liệu về thực phẩm tồn đọng tại cảng chưa hoàn tất thủ tục hoặc chưa được thông quan, các đơn vị phải tổng hợp, báo cáo trước 8h và 13h30 hằng ngày. Báo cáo được phân loại theo 3 nhóm hàng quy định tại các phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 46.

Ngoài ra, với các lô hàng đã đăng ký tờ khai nhưng chưa thông quan, hoặc hàng đã đến cửa khẩu nhưng doanh nghiệp chưa đăng ký tờ khai, các chi cục cũng phải rà soát, thống kê đầy đủ để có phương án xử lý phù hợp, hạn chế tối đa tình trạng ùn ứ.