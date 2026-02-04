Năm 2026, dự kiến dùng khoảng hơn 190 nghìn tỷ đồng để giảm, gia hạn thuế, phí

(VTC News) -

Chiều 4/2, phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, ngay sau khi kết thúc Đại hội XIV của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng đã tổ chức triển khai ngay các công việc nhằm giữ đà, giữ nhịp và tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng. (Ảnh: VGP)

Từ những ngày đầu năm 2026, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 tiếp tục xu hướng tích cực, đạt những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Nổi bật là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 tăng gần 2,6% so với cùng kỳ; thu ngân sách Nhà nước tháng 1 ước đạt 370,7 nghìn tỷ đồng (bằng 14,7% dự toán và tăng 20,4% so với cùng kỳ).

"Đồng thời, tiếp tục thực hiện nhiều chính sách giảm, gia hạn thuế, phí…với tổng số dự kiến năm 2026 khoảng 190,8 nghìn tỷ đồng để hỗ trợ sản xuất, kinh doanh; thu cân đối từ xuất nhập khẩu ước đạt 9,2% dự toán (tăng 94% so với cùng kỳ năm 2025); an ninh năng lượng, an ninh lương thực được giữ vững", Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nêu rõ.

Cùng đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, xuất khẩu, nhập khẩu lần lượt tăng 38,9%, 29,5% và 49% so với cùng kỳ, phản ánh xu hướng đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh ngay từ đầu năm.

Vốn FDI đăng ký mới tháng 1 đạt gần 1,5 tỷ USD, tăng 14,4% so với cùng kỳ; vốn FDI thực hiện đạt gần 1,7 tỷ USD, tăng 11,3% so với cùng kỳ, cao hơn tốc độ tăng năm 2025 (khoảng 9%). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 1 tăng hơn 9% so với cùng kỳ; khách quốc tế đạt hơn 2 triệu lượt người, tăng 18% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, theo thống kê của Bộ Tài chính, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong tháng 1 đạt 48,7 nghìn doanh nghiệp (tăng 76,2% so với tháng trước và 45,6% so với cùng kỳ)...

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Nguyễn Văn Thắng đánh giá tình hình kinh tế - xã hội phải đối mặt với một số khó khăn.

Cụ thể như nhiệm vụ tăng trưởng năm 2026 gặp nhiều thách thức; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, nhưng chịu nhiều sức ép; hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, sản xuất công nghiệp, thu hút đầu tư, nguồn thu ngân sách Nhà nước… dự báo tiếp tục chịu tác động từ bên ngoài.

Công tác hoàn thiện thể chế, pháp luật đã đạt kết quả rõ nét, nhưng cần tiếp tục rà soát để phù hợp với thực tiễn; tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả… diễn biến phức tạp trong dịp cận Tết; một số vụ việc vi phạm nghiêm trọng quy định vệ sinh an toàn thực phẩm được phát hiện và xử lý, đây là vấn đề cần tiếp tục quan tâm để bảo vệ sức khỏe người dân…

Đề cập đến nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong tháng 2 và quý I/2026, Bộ trưởng Tài chính cho rằng ở trong nước, khối lượng công việc là rất lớn, chúng ta vừa tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, kế hoạch năm 2026, chăm lo Tết cho Nhân dân, vừa ứng phó kịp thời, hiệu quả với tình hình, thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Do đó, các bộ, ngành, địa phương cần thực hiện quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội, 9 Nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng.

"Quý I/2026 phấn đấu tăng trưởng 9-10% để tạo nền tảng, tiền đề cho tăng trưởng 2 con số cho các quý sau; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn; tiếp tục thực hiện tăng thu, tiết kiệm chi", Bộ trưởng Tài chính phát biểu.